Chelsea vs Preston EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2023-24

Chelsea recibirá a Preston en Stamford Bridge en la tercera ronda de la FA Cup 2023-2024 este sábado 6 de enero.

Hora y Canal Chelsea vs Preston

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Chelsea vs Preston en VIVO

El Chelsea jugará por primera vez en 2024 y concluyeron el año pasado con victorias consecutivas en la Premier League. En su salida anterior, derrotaron al Luton Town por 3-2. El doblete de Cole Palmer y el gol de Noni Madueke en la primera mitad les ayudaron a tomar una ventaja inexpugnable de tres goles sobre el Luton.

El ex mediocampista del Chelsea Ross Barkley anotó el primer gol del Luton en el minuto 80 y Elijah Adebayo añadió un gol siete minutos después, pero no lograron empatar.

Los visitantes han atravesado una mala racha últimamente, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos. Después de perder 1-0 ante Sheffield Wednesday en su último partido de liga de 2023, perdieron 2-0 ante Sunderland en su primer partido del año el día de Año Nuevo.

Después de terminar subcampeón tres veces seguidas, los anfitriones fueron eliminados de la tercera ronda por el eventual campeón Manchester City la temporada pasada. Al Preston le fue un poco mejor y, tras derrotar al Huddersfield por 3-1 en la tercera ronda, perdió 3-0 ante el Tottenham Hotspur en la siguiente ronda.

Los dos equipos se han enfrentado 74 veces en todas las competiciones hasta el momento, y solo dos de estos encuentros tuvieron lugar en el siglo XXI. Estos partidos se han disputado muy reñidamente entre los dos equipos, con los anfitriones teniendo una estrecha ventaja de 31-26 en victorias y 17 partidos terminando en empates.

Predicción Chelsea vs Preston

Los Blues han estado en buen contacto últimamente, registrando cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En casa, están invictos en sus últimos seis partidos y registraron cinco victorias. No pierde en casa contra los visitantes desde 1958 y es un claro favorito.

Mauricio Pochettino tiene una larga lista de bajas y también se quedará sin los servicios de Nicolas Jackson, que se ha incorporado a la selección de Senegal para la AFCON 2023. Carney Chukwuemeka y Ben Chilwell han reanudado los entrenamientos completos y deberían empezar desde el banquillo en este partido.

Los Lilywhites han tenido problemas en sus salidas recientes, con solo dos victorias en sus últimos 10 partidos de liga. No han podido marcar en tres de sus últimos cinco partidos fuera de casa, lo que es motivo de preocupación.

Se espera que Robbie Brady y Jack Whatmough sean los dos únicos visitantes ausentes en el viaje a la capital. Ryan Lowe buscará hacer algunos cambios en el once inicial con la esperanza de ayudar a su equipo a volver a la senda goleadora.

Teniendo en cuenta el contraste de forma entre los dos equipos y el 100% de los anfitriones en la FA Cup contra los visitantes, una cómoda victoria parece estar en juego para el club capitalino y las probabilidades de dejar la portería a cero también parecen buenas.

Pronóstico: Chelsea 2-0 Preston

