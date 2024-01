Manchester City vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-2024 sigue su actividad en la jornada 20 con un gran partido cuando el Newcastle se enfrente al Manchester City de Pep Guardiola en un choque vital en St. James’ Park este sábado 13 de enero.

Hora y Canal Newcastle vs Manchester City

Sede: St James Park, Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Newcastle vs Manchester City en VIVO

El Newcastle se encuentra actualmente en el noveno lugar de la clasificación de la Premier League y no ha mostrado su mejor nivel en lo que va de temporada. El equipo local superó fácilmente al Sunderland por un marcador de 3-0 en la FA Cup esta semana y estará confiado de cara a este partido.

El Manchester City, por otro lado, ocupa actualmente el tercer lugar en la clasificación de la liga y ha estado bastante impresionante esta temporada. Los Citizens golearon al Huddersfield Town por un marcador de 5-0 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

El Manchester City tiene una ligera ventaja sobre el Newcastle y ha ganado 76 de los 190 partidos disputados entre los dos equipos, frente a las 73 victorias de las Urracas.

Pronóstico Newcastle vs Manchester City

El Manchester City ha mejorado en las últimas semanas y tendrá la intención de aprovechar al máximo su impresionante forma este fin de semana. Jugadores como Phil Foden y Julian Álvarez se han destacado esta temporada y buscarán dejar su huella en este encuentro.

El Newcastle no ha cumplido con las expectativas esta temporada y necesitará dar lo mejor de sí para tener una oportunidad en este partido. El Manchester City es el mejor equipo en este momento y debería poder ganar este partido.

Predicción: Newcastle 1-3 Manchester City.

