Manchester United vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-2024 sigue con su actividad de la jornada 20, cuando el Tottenham se enfrenta al Manchester United de Erik ten Hag en un encuentro importante en Old Trafford este domingo 14 de enero.

Hora y Canal Manchester United vs Tottenham

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Manchester United vs Tottenham en VIVO

El Tottenham se encuentra actualmente en el quinto lugar en la clasificación de la Premier League y ha estado bastante impresionante en lo que va de temporada. El equipo del norte de Londres venció al Burnley por 1-0 esta semana y estará confiado de cara a este partido.

El Manchester United, por otro lado, se encuentra actualmente en el octavo lugar de la clasificación y ha sido inconsistente esta temporada. Los Red Devils superaron fácilmente al Wigan Athletic por un marcador de 2-0 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

El Manchester United tiene un buen historial histórico ante el Tottenham y ha ganado 96 de los 200 partidos disputados entre ambos equipos, frente a las 54 victorias de los Spurs.

Predicción Manchester United vs Tottenham

El Manchester United se ha sentido desafiado por las dificultades en esta temporada y necesita desesperadamente un resurgimiento inmediato. Los Red Devils tienen un buen equipo a su disposición y tienen algo que demostrar este fin de semana.

Tottenham puede dar un gran golpe en su día y ha mostrado una marcada mejora con Ange Postecoglou. Ambos equipos están igualados en este momento y podrían empatar en este encuentro.

Pronóstico: Manchester United 2-2 Tottenham

Last modified: enero 13, 2024

Etiquetas: Canal Manchester United vs Tottenham