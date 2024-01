Con esta CARTA se despidió ALEXIS VEGA de todo CHIVAS

Noticias

Alexis Vega fue anunciado este miércoles como nuevo refuerzo del Toluca. El atacante, no quiso empezar su nueva etapa sin antes despedirse de Chivas al cual agradece por todo lo vivido en los 5 años que estuvo.

Por medio de una carta, Alexis Vega afirmó que la decisión que tomó de salir le dolía pero era lo correcta, agradeció por todo lo vivido en su etapa y deseó que pronto llegara la 13 para el club de Guadalajara.

La carta de Alexis Vega a todo Chivas

«Hoy me despido de una gran institución donde mi familia y yo solo tenemos palabras de

agradecimiento, gracias a la familia Vergara por que desde el día uno nos hicieron sentir como en casa.

Claro, hubo momentos malos y difíciles que quedarán marcados en mi, pero fueron más los buenos y por los que siempre estaré totalmente agradecido de haberlos vivido aquí.

Tal vez no me voy como hubiera querido, pero hay que ser realistas para saber cuando tienes que tomar decisiones que duelen pero son las correctas.

Solo me queda agradecer a la afición que desde el día 1 y hasta hoy me han apoyado.

Una parte de mí se quedará con ustedes.

Muchas gracias también a todos los compañeros, staff y entrenadores con los cuales tuve el privilegio de poder compartir vestidor y cancha, les deseo el mayor de los éxitos y que pronto pueda llegar la 13″.

