Carlo Ancelotti habló del ‘supuesto’ robo a Almería y envió un recado al Barcelona

Este viernes, Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al juego de este sábado en el que visitarán a Las Palmas por la jornada 22 de LaLiga de España 2023-24 en la que habló de lo sucedido el fin de semana pasado ante Almería y le envió un recado al Barcelona.

«En esta semana han hablado mucho. No tenemos que desviar el tiro. Todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 23 años en el fútbol español, aquí está el problema. LaLiga no está adulterada. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están haciendo la instrucción y ahora tenemos que esperar. No hay que desviar el tiro», dijo en clara referencia al ‘caso Negreira’.

Dejando a un lado el tema, habló de lo que será el partido ante Las Palmas: «El partido va a ser exigente. Tenemos la motivación de volver a jugar a nuestro mejor nivel después de un partido un poco así. Esta semana nos ha venido bien. Hemos descansado más que jugado y tenemos a todos disponibles, así que estamos con muchas ganas».

Por otro lado, también se refirió al posible regreso de Karim Benzema: «Eso es mentira. Nunca he hablado con el Madrid de esto».

Last modified: enero 26, 2024

Etiquetas: Barcelona