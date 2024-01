Hinchas del Liverpool ya piden a su nuevo entrenador: ya tienen el elegido

Noticias

Este viernes 26 de enero, de manera sorpresiva, Jurgen Klopp anunció que dejaría el Liverpool al final de la presente temporada porque ya se siente sin energías para dirigir, razón por la cual los hinchas empezaron a buscar el que sería su reemplazo.

Jurgen Klopp ha estado al mando del equipo de Anfield por 9 años, en los que ha conquistado la Champions League, Premier League, FA Cup, League Cup, Community Shield, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Reemplazarlo será díficil, pero los hinchas ya empiezan a pedir a Xabi Alonso, quien se encuentra actualmente en el Bayer Leverkusen y que de momento es el único equipo invicto en las grandes ligas de Europa sin registrar ninguna derrota esta temporada.

El entrenador español, fue consultado este viernes en la rueda de prensa previa al partido Borussia Monchengladbach y esto respondió: «Sinceramente… No tengo una respuesta directa (risas). Ahora mismo estoy feliz aquí, eso seguro, y solo pienso en el Leverkusen». Asimismo, añadió que: «No sé que pasará en el futuro y no me importa».

