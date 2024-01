Liga MX Torneo Clausura 2024

Tijuana y Chivas no se hicieron daño firmando un empate 1-1 en la jornada 3 del Torneo Clausura 2024 en el Caliente.

El partido arrancó con dominio de Tijuana que buscaba el arco rival, la presión rindió frutos a los 19 minutos cuando Carlos González anotó el 1-0, los Xolos seguían siendo mejores, las Chivas no encontraban la manera de reaccionar, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo las Chivas salieron mejor, adelantaban lineas y al 66 el Piojo Alvarado apareció para poner el 1-1, tras eso el duelo se mantuvo abierto, Guadalajara estuvo más cerca, pero el gol del triunfo no llegó y al 90+4 el Oso González se iba expulsado.

Con este empate Tijuana y Chivas sumaron su segunda unidad de la campaña. En la jornada 4 de la Liga MX, los Xolos visitarán a Cruz Azul el martes, mismo día en que el Guadalajara recibirá al Toluca. Tijuana 1-1 Chivas.

[Video] Resultado, Resumen y Goles Tijuana vs Chivas 1-1 Jornada 3 Liga MX Clausura 2024

Last modified: enero 26, 2024

Etiquetas: Carlos González