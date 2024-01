Newport County vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2023-2024

Uncategorized

El Manchester United regresa a la acción el domingo 28 de enero cuando se enfrente al Newport County en el Rodney Parade Stadium en la cuarta ronda de la FA Cup 2023-2024.

Hora y Canal Newport County vs Manchester United

Sede: Rodney Parade, Newport, Gales del Sur

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Newport County vs Manchester United en VIVO

Si bien los Exiles están invictos en sus últimos siete partidos en casa, tendrán que dar lo mejor de sí este fin de semana si esperan causar una gran sorpresa.

El Newport County mantuvo su buena racha de resultados al conseguir una victoria por 1-0 sobre Wrexham en su choque de la Liga Dos el sábado pasado.

Los hombres de Graham Coughlan han ganado tres partidos seguidos y están invictos en sus últimos siete encuentros, con cuatro victorias y tres empates desde la derrota por 2-0 contra Wrexham el 23 de diciembre.

El Newport County ahora centra su atención en la FA Cup, donde ha dejado de lado a Oldham Athletic, Barnet y Eastleigh en las tres primeras rondas.

Por otra parte, el Manchester United perdió su ventaja dos veces, ya que la última vez empató 2-2 ante un tenaz Tottenham Hotspur.

El equipo de Erik Ten Hag no ha podido ganar cinco de sus últimos seis partidos en la Premier League, donde actualmente ocupa el octavo puesto en la clasificación con 32 puntos en 21 partidos.

El Manchester United ahora regresa a la acción en la FA Cup, donde inició su búsqueda de su decimotercer título con una cómoda victoria por 2-0 sobre el Wigan Athletic el 8 de enero.

El Manchester United cuenta con un récord del 100% contra el Newport County, habiendo ganado los cuatro encuentros anteriores entre los dos equipos.

Pronóstico Newport County vs Manchester United

Si bien Newport ha salido volando de los bloques este año, tienen mucho trabajo por delante contra un Manchester United repleto de estrellas. Dada la diferencia de clase y calidad entre los dos equipos, apoyamos a los Red Devils para ampliar su dominio en este encuentro.

Predicción: Newport County 0-3 Manchester United

