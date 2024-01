Le llueven críticas a Chicharito por responderle así a un reportero de Claro Sports

Noticias

En las últimas horas, el nombre de Javier ‘Chicharito’ Hernández nuevamente se ha convertido en tendencia en redes sociales pero esta vez por una entrevista que dio a ‘Claro Sports’ tras su regreso a las Chivas.

¿Por qué es tendencia Chicharito?

Chicharito Hernández está siendo fuertemente críticado porque en dicha entrevista un reportero le pidió que evaluara y calificara su trayectoria en Europa, a lo que el jugador se negó a contestar e incluso habló con groserías.

«No, no lo voy a calificar, me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo… a ustedes les encanta eso, califíquenlo, a mí me vale madre. Yo por eso no estudié para perseguir una pelota, pa’ no calificaciones, entonces créemelo que no, califíquenlo ustedes, perdón que te interrumpa así pero califíquenlo ustedes», dijo el jugador.

Siento que le hicieron esa pregunta en buen pedo y Javier Hernández se lo tomó muy personal, como si fuera un ataque JAJAJAJA Diego Dreyfus le hizo mucho daño… El Chicharito no hablaba así antes de conocer a ese weypic.twitter.com/skTbmABu3V — Roberto Haz (@tudimebeto) January 30, 2024

Luego de sus declaraciones, en redes sociales críticaron al delantero de Chivas, ya que para muchos fue una pregunta normal que merecía respuesta, pero tal parece que no fue así para el jugador.

