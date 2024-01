Xavi habló y le envió un consejo al que será nuevo entrenador de Barcelona

Noticias

Xavi Hernández, actual entrenador del Barcelona, habló este martes en rueda de prensa previo al partido ante Osasuna que se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic correspondiente a la jornada 20 de LaLiga de España 2023-24.

La rueda de prensa como tal, estuvo enfocada en la decisión de Xavi, quien hace unos días anunció que dejará al club blaugrana al final de esta temporada e igual envió un consejo para el que será su reemplazo en el banquillo.

«Después del anuncio, quiero la unidad, como barcelonista. Es importante, en estos momentos que no son fáciles, sobre todo de resultados. Necesitamos a todo el barcelonismo. No se acaba la temporada, tenemos un rival que es una roca defensivamente (Osasuna). Costará, pero el mensaje es de unidad para acabar la manera de la mejor forma posible», recalcó el técnico en su primer mensaje.

La decisión, Xavi la tenía tomada desde inicio de temporada: «Es un tema mental y futbolístico. El nivel futbolístico baja por el nivel mental. Por eso es el anuncio de mi retirada, además de que no se valora suficiente nuestro trabajo. Ya tenía decidido esto desde inicios de temporada«.

«Sabía que éramos una piña, pero me han sorprendido las palabras, las llamadas. Me ha emocionado. Soy culé y espero que todo mejore y nos vamos a dejar la piel en eso. Al final dependemos de que los jugadores estén inspirados y den un paso adelante», añadió.

El club está bien, pero la prensa debe cambiar: «Pienso, como culé que soy, que el equipo necesita una reacción y una ilusión. Por eso comuniqué la decisión tras el partido. Deco y el presidente deben continuar con el proyecto. Necesitáis este cambio vosotros (prensa), jugadores, afición… me he sentido valorado por Laporta, con la mano en el corazón. Estoy agradecido por la oportunidad. Mi sensación no es que no se haya valorado dentro, sino que no se valora todo lo que hacemos en la situación que estamos».

Sobre si volverá al Barca: «¿Volver en algún momento? Yo ya lo he dicho: soy un hombre del club. Pero creo que ahora el Barça no me necesita, nada más. Pero no lo descarto, en absoluto».

Un consejo para que el nuevo entrenador no se desgaste: «Nada. Le pasará lo mismo. Como a Guardiola, Valverde o ahora a mí. Este es el problema, que va a pasar. Mi consejo es que sea natural, que no se deje influenciar. Yo estoy orgulloso porque mi ilusión era entrenar al Barcelona, jugar bien al fútbol y ganar. Me voy con la conciencia muy tranquila«.

