Arsenal vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2023-2024

Premier League 2023-2024

En uno de los partidos más importantes de la temporada de la Premier League 2023-2024, Liverpool y Arsenal se enfrentan en un partido de seis puntos por el título este domingo 4 de febrero.

Hora y Canal Arsenal vs Liverpool

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Arsenal vs Liverpool en VIVO

La lucha por el título de ambos equipos depende potencialmente del resultado de este fin de semana y anticipamos una competencia emocionante en el Emirates Stadium.

El Arsenal obtuvo victorias consecutivas por primera vez desde el cambio de año, cuando logró una poco convincente victoria por 2-1 sobre Nottingham Forest el martes pasado.

Antes de eso, los hombres de Mikel Arteta rompieron su racha de tres derrotas consecutivas el 20 de enero gracias a una contundente victoria por 5-0 sobre Crystal Palace en casa.

El Arsenal ha sumado 46 puntos en 22 partidos para ocupar el tercer lugar en la tabla de la Premier League, cinco puntos detrás del Liverpool en la cima de la clasificación.

Por otra parte, el equipo de Jurgen Klopp consiguió una gran victoria contra el Chelsea antes de la final de la EFL Cup al derrotar a los Blues por 4-1 en Anfield el miércoles.

Los Reds llevan ya 11 partidos consecutivos sin derrota en todas las competiciones, sumando ocho victorias y tres empates desde la derrota por 2-1 en diciembre contra el Union Saint-Gilloise en la UEFA Europa League.

Habiendo anunciado que dejará el puesto directivo al final de la temporada, Klopp buscará terminar su fiesta de despedida en lo más alto y entregarle al Liverpool su segundo título de la Premier League.

Con 95 victorias en los últimos 241 encuentros entre los dos rivales de toda la vida, el Liverpool cuenta con un récord superior en la historia de este encuentro.

Predicción Arsenal vs Liverpool

Dado lo que está en juego en este partido, anticipamos un encuentro cauteloso en el Emirates Stadium. Si bien esperamos que el Arsenal dé pelea, predecimos que el Liverpool continuará donde lo dejó contra el Chelsea y se llevará los tres puntos en el Emirates Stadium.

Pronóstico: Arsenal 1-2 Liverpool.

Last modified: febrero 3, 2024

Etiquetas: Arsenal