Aston Villa vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Premier League 2023-2024

Premier League 2023-2024

Seguimos con la intensa actividad de este domingo 11 de febrero en la jornada 24 de la Premier League 2023-2024 cuando el Manchester United se enfrenta al impresionante Aston Villa de Osai Emery en un importante encuentro en Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Manchester United

Sede: Villa Park, Birmingham, Reino Unido

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Aston Villa vs Manchester United en VIVO

Aston Villa se encuentra actualmente en el cuarto lugar en la clasificación de la Premier League y ha estado superando consistentemente las expectativas esta temporada. El equipo local sufrió una derrota por 3-1 ante el Chelsea en la FA Cup esta semana y necesitará trabajar duro para recuperarse en este partido.

Por otro lado, el Manchester United ocupa el sexto lugar en la tabla de la liga en este momento y ha mostrado inconsistencia esta temporada. Los Red Devils vencieron al West Ham por 3-0 en su último partido y buscarán un resultado similar este fin de semana.

Manchester United tiene un buen historial contra Aston Villa y ha ganado 105 de los 197 partidos disputados entre los dos equipos, en comparación con las 51 victorias de los Villanos.

Predicción Aston Villa vs Manchester United

El Manchester United ha mostrado signos de mejora en las últimas semanas y tiene la intención de luchar por un lugar entre los cuatro primeros. Alejandro Garnacho y Rasmus Hojlund han sido impresionantes desde el inicio del año y buscarán agregar más goles en este partido.

Aston Villa ha crecido bajo la dirección de Unai Emery, pero está atravesando un momento difícil en este momento. Ambos equipos están parejos en papel y podrían terminar empatando este fin de semana.

Predicción: Aston Villa 2-2 Manchester United

Last modified: febrero 10, 2024

Etiquetas: Aston Villa