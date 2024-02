West Ham vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Premier League 2023-2024

Premier League 2023-2024

Abrimos la actividad de este domingo 11 de febrero en la jornada 24 de la Premier League 2023-2024, cuando el West Ham se enfrenta al Arsenal de Mikel Arteta en un importante encuentro en el London Stadium.

Hora y Canal West Ham vs Arsenal

Sede: Estadio Olímpico, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

West Ham vs Arsenal en VIVO

El Arsenal actualmente ocupa el tercer lugar en la clasificación de la Premier League y ha sido bastante impresionante en lo que va de la temporada. Los Gunners aseguraron una victoria crucial por 3-1 contra el Liverpool en su último partido y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

Por otro lado, el West Ham se encuentra en el séptimo lugar en la tabla de la liga en este momento y ha dado un paso adelante en los últimos meses. Los Hammers cayeron derrotados por 3-0 ante el Manchester United la semana pasada y tendrán que recuperarse en este encuentro.

El Arsenal tiene un buen historial contra el West Ham y ha ganado 72 de los 150 partidos disputados entre los dos equipos, en comparación con las 37 victorias de los Hammers.

Predicción West Ham vs Arsenal

El Arsenal ha luchado duro para mantenerse en la carrera por el título y no puede permitirse un paso en falso en las próximas semanas. Jugadores como Bukayo Saka y Declan Rice han desempeñado roles instrumentales en la fortuna de los Gunners esta temporada y tendrán que asumir mucha responsabilidad una vez más el domingo.

Si bien el West Ham es capaz de lograr una sorpresa en su día, no está en su mejor momento en este momento. El Arsenal está en mejor forma en la Premier League y debería poder ganar este partido.

Pronóstico: West Ham 1-3 Arsenal

Last modified: febrero 10, 2024

Etiquetas: Arsenal