[Video] Resultado, Resumen y Goles Copenhaguen vs Manchester City 1-3 Octavos de Final UEFA Champions League 2023-24

El Manchester City visitó Dinamarca con su mejor equipo y a pesar de hacerlo con sufrimiento, consigue vencer al Copenhaguen y dar un importante paso a los Octavos de Final.

Como era de esperarse, los Citizens eran mejores desde el inicio del partido, con las mejores oportunidades y acercándose poco a poco a la portería rival logrando apenas al minuto 10 el primer tanto del partido, obra de Kevin De Bruyne quien estaba jugando su primer partido de Champions luego de la lesión sufrida a principio de temporada.

Los Citizens no le prestaban el balón al conjunto escandinavo y por consecuencia, parecía que el Campeón de Europa no tardaba en marcar de nueva cuenta y aumentar su ventaja. Sin embargo, las cosas no serían así y el cuadro local conseguiría mover las redes.

Magnus Mattsson se encontró con un balón en los linderos del área y con una extraordinaria colocación, la puso lejos del alcance de Ederson para igualar el marcador y silenciar a todos los que esperaban un triunfo sencillo del City.

Todo parecía indicar que nos iríamos al descanso con empate, pero el conjunto tricampeón de Inglaterra tenía otros planes y tras una extraordinaria definición de Bernardo Silva, volvieron a tomar la ventaja para irse al medio tiempo con la misma y manejar un poco mejor el complemento.

Ya en la segunda mitad, las cosas no cambiaron demasiado y aunque los locales querían, su futbol no les dió para mucho más, mientras que el City tuvo algunas oportunidades pero que no lograban concretar.

Fue hasta el último minuto del agregado que Phil Foden prácticamente sentenció la serie con un golazo colectivo.

La vuelta se disputará el próximo seis de marzo en la cancha del Ettihad Stadium, donde los Campeones buscarán seguir avanzando en busca de defender su título.

