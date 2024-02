[Video] Resultado, Resumen y Goles América vs Real Estelí 2-0 CONCACAF Champions Cup 2024

Copas Internacionales

El América sobrellevó las acciones para vencer 2-0 al Real Estelí en la vuelta de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2024.

Desde el arranque del partido el América dominó las acciones, tardaron 18 minutos en abrir el marcador cuando el Cabecita Rodríguez anotó el 1-0, pero tras eso las Águilas no podían generar real peligro al ataque, el Real Estelí aguantaba y al descanso no había más. Para el segundo tiempo a los 9 minutos Alejandro Zendejas anotaba el 2-0 que le daba tranquilidad a las Águilas, tras eso al 60 Zendejas reventaba al poste, el Real Estelí no podía hacer presión, el América controló para quedarse con el triunfo y la clasificación.

Así, el América firmó su boleto a la segunda ronda de la CONCACAF donde se medirá a las Chivas. Las Águilas visitarán a Tuzos el sábado en la Liga MX. América 2-0 Real Estelí.

Last modified: febrero 15, 2024

