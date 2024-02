Independiente vs New England EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2024

CONCACAF Champions Cup 2024

Seguimos con las emociones de la primera ronda en la CONCACAF Champions Cup 2024 este miércoles 21 de febrero, cuando el Independiente de La Chorrera busque aprovechar su condición de local para sumar el triunfo que les permita soñar con avanzar, pero tendrán que recibir al New England Revolution que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Universitario FC.

Hora y Canal Independiente vs New England

Sede: Estadio Universitario F.C, Llano Marin, Provincia de Coclé, Panamá

Hora: 8:00 pm de Panamá. 7:00 pm de México. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Centroamérica. Fox Premium en México. Vix+ en Estados Unidos.

Independiente vs New England en VIVO

El cuadro del Independiente marcha como líder del Grupo B en la Liga Panameña, sin embargo el pasado sábado cayeron 1-2 ante el UMECIT, aunque están concentrados en esta serie.

El CAI viene de una participación agridulce en la pasada Copa Centroamericana 2023 donde llegaron hasta semifinales, pero quedaron eliminados en esa instancia cuando ya sentían de cerca la final, aun así lograron el objetivo de avanzar a la Champions Cup.

Por su parte, el New England todavía no ha iniciado su temporada en la MLS, aunque en sus duelos de pretemporada no les ha ido del todo bien. Su último choque fue el pasado jueves siendo aplastados 5-2 por el Cincinnati.

Los Revs lograron su clasificación tras ser el segundo mejor ubicado de la MLS 2023 sin haber conseguido un boleto previamente.

Tanto el Independiente como el New England saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y dar el primer paso rumbo a la siguiente ronda. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

Last modified: febrero 20, 2024

