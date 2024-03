Arsenal vs Porto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

En riesgo de otra salida prematura de la Champions League, el Arsenal busca remontar un déficit de 1-0 cuando el Porto llegue a los Emiratos para el partido de vuelta de los octavos de final este martes 12 de marzo.

Los hombres de Mikel Arteta estuvieron a punto de conseguir un respetable empate sin goles desde el primer encuentro, pero se deshicieron con un sorprendente gol de último minuto de Galeno.

Hora y Canal Arsenal vs Porto

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 9:00 pm de España. 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Max en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (Excepto Argentina donde irá por Fox Sports). TUDN en Estados Unidos.

Arsenal vs Porto en VIVO

Aparentemente no había manera de sofocar el monstruo goleador del Arsenal después de que los Gunners derrotaran al West Ham por seis goles y superaran al Burnley con cinco sin respuesta antes del partido de ida de su enfrentamiento de octavos de final contra el Porto, cuyo último partido de la fase de grupos de la Champions League los había visto despachar cinco goles al Barcelona.

Sin embargo, cuando el equipo de Arteta le hizo el juego al Porto con la concesión de faltas innecesarias, aunque varias suaves, y la ingenuidad justo en el momento de la muerte, los hombres de Sergio Conceicao capitalizaron en circunstancias increíbles, cuando el rizador de largo alcance de Galeno se escondió en la esquina inferior.

Un Arsenal inusualmente desdentado abandonó el Estadio do Dragao sin lograr un solo disparo a puerta. Desde 2011 no había logrado esa hazaña no deseada en la Champions League. Sin embargo, Arteta ha obtenido la respuesta que buscaba de sus tropas, que despertaron el domingo sentados en lo más alto de la tabla de la Premier League.

Tres victorias consecutivas sobre Newcastle United, Sheffield United y Brentford (este último gracias a un cabezazo de Kai Havertz en el minuto 86) hicieron que el Arsenal recuperara su posición por primera vez desde diciembre, y el empate 1-1 del Liverpool con el Manchester City significa que los Gunners todavía superan a los otros 19 equipos cuando faltan 10 partidos.

Mientras mira la deliciosa batalla de Anfield con los pies en alto, Arteta busca la fórmula ganadora que evitará que el Arsenal sufra una octava eliminación consecutiva de la Champions League en los octavos de final. El español fue testigo de cómo su equipo ganó los tres partidos de su grupo con 12 goles marcados y cero encajados durante el otoño.

Solo una vez en sus últimos 10 intentos el Arsenal logró avanzar en la Champions League después de perder el partido de ida, aunque ese triunfo llegó apropiadamente contra el Porto en la campaña 2009-10, que sigue siendo la ocasión más reciente en la que los Gunners alcanzaron los cuartos de final de la máxima competición europea.

Buscando garantizar que la historia no se repita en suelo del norte de Londres, las potencias portuguesas llegan a la capital inglesa tras una serie de resultados domésticos que les levantaron la moral, incluida una increíble destrucción por 5-0 del actual campeón de la Primeira Liga, Benfica, el 3 de marzo.

La cosecha de Conceicao siguió a esa masacre de los campeones con un rutinario triunfo por 3-0 en Portimonense el viernes por la noche, donde Galeno volvió a marcar después de anotar un doblete contra el Benfica, aunque el título aún está fuera de las manos del Porto; se encuentran a cuatro puntos del líder, el Sporting Lisboa, después de haber jugado dos partidos más.

Desde la temporada 2012-13, contra el Málaga, los Dragones no han sido eliminados de una eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones después de imponerse en el partido de ida, pero hay que escribir la historia si quieren evitar que ese escenario no deseado vuelva a ocurrir; el Porto no ha podido ganar sus 22 partidos anteriores en Inglaterra, y su único éxito contra un equipo de la Premier League que no está en casa fue contra el Chelsea en Sevilla en 2021.

Además, en cada una de las tres visitas anteriores del Porto al Emirates Stadium, el equipo portugués sufrió una derrota sin marcar un gol, ya que después de ganar 2-1 en el partido de ida de los octavos de final de 2009-10, los visitantes sufrieron un 5-0. Aniquilación del Arsenal en el partido de ida, donde el voluble Nicklas Bendtner anotó un triplete.

Pronóstico Arsenal vs Porto

El dominio defensivo del Porto puede haber vencido a los ataques inútiles del Arsenal en el partido de ida, pero los Gunners deberían haber aprendido algunas lecciones valiosas de ese encuentro y haber sido una bestia diferente en Europa frente a sus propios fanáticos hasta ahora.

Los visitantes habrán tenido un día extra para recuperarse de sus esfuerzos domésticos, pero todavía no pueden deshacerse de su vudú en suelo inglés, por lo que tenemos fe en el Arsenal para levantar su propia maldición de la Champions League y poner su balón en el bote para el sorteo de cuartos de final.

Predicción: Arsenal 2-0 Porto

