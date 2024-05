Juárez vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga MX Femenil Clausura 2024

Liga MX Femenil

El cierre de la fase regular del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil llega con un partido muy emocionante y prácticamente de Liguilla, cuando las Bravas de Juárez reciban en la frontera a las Águilas del América en busca de acomodar posiciones en la Liguilla.

Hora y Canal Juárez vs América

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Hora: 9:10 pm

Transmisión: Fox Sports

Juárez vs América EN VIVO

Esta vez, las Bravas tienen prácticamente asegurado su boleto a la Liguilla con 26 unidades, marchando en la séptima posición del torneo y buscando únicamente el triunfo ante el América para asegurar matemáticamente su clasificación, por lo que seguramente lo darán todo para lograrlo.

Sin embargo, las Bravas no deben perder el enfoque, pues Toluca podría arrebatarles su lugar en la Liguilla en caso de caer ante el América y que las Diablas logren el triunfo, por lo que relajarse no debe ser una opción, a pesar de que las americanistas ya no se juegan prácticamente nada.

Por su parte, América viene de quizás el torneo más irregular desde la llegada de Ángel Villacampa y prueba de ello fue la dolorosa derrota que les propinaron las Tuzas del Pachuca y que las alejaron por completo del Top 3 y le aseguraron la cuarta posición del torneo, de donde ya nadie las puede mover.

Las Águilas han vivido un torneo difícil con muchas bajas por lesión o convocatorias a selección mexicana, aún así, siguen siendo las actuales subcampeonas del torneo y aunque ya no jueguen nada en cuanto a posicionamiento de Liguilla, las americanistas buscarán el triunfo para entrar con todo a la Fiesta Grande.

Ambos equipos son material de Liguilla y aunque las Bravas necesitan el triunfo, América sigue luciendo como una amenaza, por lo que el empate podría ser un buen negocio para ambas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

Juárez vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga MX Femenil Clausura 2024

Last modified: mayo 4, 2024

Etiquetas: América