Chelsea vs Fulham EN VIVO JUEGA Raúl Jiménez Horario y Canal ESPN, MAX Transmisión por Internet Premier League 2024-25

Chelsea y Fulham se enfrentan en un derbi del oeste de Londres en Stamford Bridge en la Premier League 2024-25 el día después de Navidad.

Hora y Canal Chelsea vs Fulham

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 9:00 am de México. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: MAX en México. NBC en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica.

Chelsea vs Fulham en VIVO

El equipo local vio truncada su impresionante racha de victorias frente a un obstinado Everton el domingo, mientras que el Fulham también empató 0-0 con el candidato al descenso, Southampton.

Después de encadenar cinco triunfos consecutivos en la Premier League, la racha más larga lograda por un club de la división esta temporada, el Chelsea vio interrumpida su buena forma el domingo al empatar sin goles contra un sólido Everton.

Fue la primera vez que los dirigidos por Enzo Maresca no lograron ganar un partido desde el empate 1-1 frente al Arsenal antes del parón internacional de noviembre, y la primera ocasión en la que no consiguieron marcar en un encuentro de liga desde la jornada inaugural.

Sin embargo, a pesar del empate y de quedar a cuatro puntos del Liverpool, líder de la Premier League, el Chelsea mantiene una racha invicta de 12 partidos, con algunos compromisos aparentemente favorables por delante.

En teoría, una serie de enfrentamientos contra Fulham, Ipswich Town, Crystal Palace, Bournemouth y Wolves debería brindar al Chelsea la oportunidad de seguir el ritmo del Liverpool en el inicio del nuevo año, aunque cualquier tropiezo podría salir caro.

Aunque muchos han elogiado el rendimiento reciente del Chelsea, sus 35 puntos representan el total más bajo para un segundo clasificado en Navidad desde 2010, lo que refleja lo competitiva y ajustada que ha sido la Premier League esta temporada.

No habrá demasiadas preocupaciones por el hecho de que el Chelsea haya perdido dos de sus últimos tres partidos en Boxing Day, dado su excelente historial contra el Fulham. Los Blues permanecen invictos en 19 encuentros frente a los Cottagers en Stamford Bridge, una racha que se remonta a 1979.

Un dato alentador es que, a pesar de haber ganado solo dos de los 11 partidos jugados contra equipos londinenses en Boxing Day, ambas victorias ocurrieron en temporadas en las que el Chelsea terminó levantando el título: 2005-06 y 2014-15.

Por su parte, el Fulham podría haber llegado a este duelo con aspiraciones de luchar por los puestos europeos, pero el empate 0-0 ante el colista Southampton en Craven Cottage el domingo dejó un sabor amargo.

Harry Wilson y Adama Traoré tuvieron las oportunidades más claras para el equipo de Marco Silva en un encuentro discreto y decepcionante. No obstante, los Cottagers se mantienen a solo dos puntos de las posiciones europeas, gracias a los empates sorpresivos contra Arsenal y Liverpool.

Sin embargo, la tendencia al empate se está volviendo habitual para el Fulham, que ha ganado solo uno de sus últimos seis partidos. Enfrentarse al Chelsea no parece ser la mejor oportunidad para revertir esta situación.

En 34 enfrentamientos en la Premier League, el Fulham solo ha logrado ganar dos veces, con una tasa de victorias del 6%, la más baja entre equipos que se han enfrentado al menos 20 veces en la historia de la liga.

El técnico Marco Silva también tiene un registro poco favorable frente al Chelsea. Entre su etapa en Fulham, Watford y Everton, ha ganado solo dos de los 10 encuentros previos contra los Blues.

Pronóstico Chelsea vs Fulham

Tras verse frustrado por un Everton impenetrable, el Chelsea confía en recuperar la senda de la victoria frente a un Fulham más vulnerable, aunque podría tener algunos problemas defensivos.

El Fulham, donde Raúl Jiménez podría salir como titular, ha demostrado ser competitivo desde su regreso a la élite bajo el mando de Silva, pero su historial frente al Chelsea sigue siendo negativo. Es probable que su racha sin victorias se extienda a 20 partidos en Stamford Bridge.

Pronóstico: Chelsea 3-1 Fulham

Last modified: diciembre 26, 2024

