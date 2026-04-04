Written by: abril 4, 2026 Ligas Europeas

Chelsea vs Port Vale EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2025-2026

Chelsea vs Port Vale

¡La magia de la FA Cup llega a Stamford Bridge! Este sábado, el Chelsea recibe al Port Vale en unos Cuartos de Final que parecen escritos para un guion de película y aquí te décimos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Blues saben que tienen que imponer su jerarquía y calidad, pero no pueden caer en excesos de confianza ante Los Valientes que quieren hacer valer su mote.

Por un lado, un Chelsea herido bajo el mando de Liam Rosenior, que vienen de ser eliminados de Champions y acumulan cuatro derrotas al hilo. Para ellos, ganar esta copa es la única forma de salvar una temporada que se les escapa de las manos.

Pero la verdadera historia está del otro lado. El Port Vale, último lugar de la tercera división y al borde del descenso, es el ‘caballo negro’ del torneo. Es el equipo de menor ranking que queda con vida y viaja a Londres acompañado por 6,000 fieles seguidores para intentar una hazaña que no logran desde 1954: llegar a las semifinales en Wembley.

¿Podrá el Chelsea hacer valer su jerarquía y sus 37 triunfos seguidos ante equipos de ligas menores, o el Port Vale escribirá la página más gloriosa de su historia?

Nuestro pronóstico: La calidad de Premier terminará pesando. Gana el Chelsea 4-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: abril 4, 2026
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