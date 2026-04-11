Chelsea vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 32 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

La Premier League nos regala un duelo de alto voltaje este domingo cuando el Chelsea FC reciba al Manchester City FC en el Stamford Bridge.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar en la recta final del campeonato, en un partido que podría ser determinante para sus aspiraciones europeas y, en el caso del City, para mantenerse en la pelea por el título.

Chelsea busca meterse en puestos de Champions

El conjunto dirigido por Liam Rosenior llega con sensaciones encontradas. Por un lado, viene de una contundente goleada en la FA Cup, pero en la liga ha dejado dudas tras dos derrotas consecutivas sin marcar gol.

Con la ampliación de plazas para competiciones europeas, el Chelsea está a solo un punto de los puestos de UEFA Champions League, lo que aumenta la importancia de este encuentro.

Sin embargo, no contará con Enzo Fernández, pieza clave en el mediocampo, lo que podría afectar su funcionamiento.

Manchester City, en modo candidato al título

Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola llega en gran forma tras golear al Liverpool FC por 4-0.

El conjunto ciudadano mantiene vivas sus aspiraciones al título, ubicándose a nueve puntos del Arsenal FC, pero con un partido pendiente y un duelo directo en el horizonte.

El gran referente ofensivo sigue siendo Erling Haaland, quien continúa rompiendo récords y ya suma múltiples hat-tricks desde su llegada a Inglaterra.

Además, el City tiene un dominio notable en este tramo de la temporada, con un impresionante rendimiento durante el mes de abril.

Pronóstico Chelsea vs Manchester City

Se espera un partido intenso, con un Chelsea obligado a competir al máximo nivel y un City que buscará imponer su calidad y experiencia.

La diferencia podría estar en la contundencia ofensiva y en la capacidad de controlar el ritmo del juego.

Pronóstico: victoria del Manchester City 2-1.

La incógnita será si el Chelsea logra romper su mala racha ante los Citizens o si el equipo de Guardiola da otro paso firme en la lucha por el campeonato.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Last modified: abril 11, 2026