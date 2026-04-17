Chelsea vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 33 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

La Premier League nos presenta un duelo clave en la lucha por los puestos europeos. El Chelsea FC recibe al Manchester United FC este sábado en el Stamford Bridge, en un partido que puede marcar el destino de ambos equipos rumbo a la próxima UEFA Champions League.

Con la temporada entrando en su recta final, cada punto es oro puro.

Chelsea, obligado a reaccionar

El equipo dirigido por Liam Rosenior atraviesa un momento muy complicado. Los Blues han perdido seis de sus últimos nueve partidos, una racha que ha encendido las alarmas en Stamford Bridge.

Además, llegan golpeados tras una dura derrota ante el Manchester City FC, lo que aumenta la presión por conseguir un resultado positivo.

Para el Chelsea, este partido representa una oportunidad crucial para mantenerse en la pelea por los puestos europeos.

Manchester United, con bajas y presión

Por su parte, el Manchester United de Michael Carrick tampoco vive su mejor momento.

Los Red Devils vienen de caer ante el Leeds United FC, un resultado que complicó su posición en la tabla.

A esto se suman ausencias importantes en defensa: Lisandro Martínez y Harry Maguire no estarán disponibles, lo que podría afectar seriamente la solidez del equipo.

Con el Liverpool FC presionando en la tabla, el United necesita sumar para no perder terreno.

Pronóstico Chelsea vs Manchester United

Se espera un partido abierto, condicionado por las urgencias de ambos equipos y las debilidades defensivas.

Chelsea intentará aprovechar su localía, mientras que el United buscará responder con su capacidad ofensiva.

Pronóstico: empate 2-2 en un duelo con goles y mucha intensidad.

La incógnita será si alguno logra imponer condiciones o si ambos terminan repartiendo puntos en un partido clave para sus aspiraciones europeas.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Last modified: abril 17, 2026