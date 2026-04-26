Written by: abril 26, 2026 Box

Supernova Genesis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cartelera Completa 2026

Supernova Genesis

El mundo del entretenimiento y el deporte se fusionan en uno de los eventos más esperados del año. Este domingo 26 de abril, la Arena Ciudad de México será el escenario de Supernova Genesis 2026, un espectáculo que promete romper internet con combates de alto impacto entre influencers y celebridades.

Sin filtros, sin edición y sin margen de error: todo se definirá arriba del ring.

Cartelera Supernova Genesis 2026: las peleas más esperadas

La función presenta enfrentamientos que han generado enorme expectativa en redes sociales:

  • Karely Ruiz vs Kim Shantal
    El combate estelar que tiene a todo internet hablando. Dos de las figuras más mediáticas de México cara a cara en un duelo que promete intensidad total.
  • Aarón Mercury vs Mario Bautista
    Una pelea cargada de orgullo y rivalidad entre dos de los creadores más populares del momento.
  • Alana Flores vs Flor Vigna
    Duelo internacional que añade sabor global a la cartelera.
  • Milica vs Ari Geli
    Otro combate que promete espectáculo puro.

Más que boxeo: show musical y celebridades

Supernova Genesis 2026 no es solo un evento deportivo, es un festival completo.

En el escenario estarán artistas como Carín León, Ozuna y Óscar Maydon, garantizando un ambiente espectacular.

Además, en ringside se esperan invitados de alto perfil como Alexis Omman, Berth Oh y el popular podcast La Cotorrisa.

¿Qué esperar del evento?

Este tipo de eventos han revolucionado el entretenimiento deportivo, combinando:

  • Influencers con millones de seguidores
  • Narrativas virales previas a las peleas
  • Shows musicales de primer nivel
  • Un formato que mezcla espectáculo y competencia real

La gran incógnita será si los protagonistas logran responder a la presión de un recinto como la Arena CDMX.

Pronósticos Supernova Genesis 2026

Con base en el momento de cada participante y su preparación:

  • Victoria de Karely Ruiz
  • Triunfo de Aarón Mercury
  • Gana Alana Flores
  • Victoria de Milica

El espectáculo está garantizado, pero la gran pregunta sigue en el aire:

¿Veremos verdaderos combates o el show superará al deporte? ¿Cuál es tu pronóstico?

Etiquetas: , , , , , , , Last modified: abril 26, 2026
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