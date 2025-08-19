Real Madrid vs Osasuna EN VIVO Hora y Canal SKY ESPN Por Internet Jornada 1 LaLiga 2025-25

Ligas Europeas

El telón de LaLiga EA Sports 2025/26 se levanta este martes con un duelo cargado de historia y contrastes. El Real Madrid recibe a Osasuna en el Santiago Bernabéu, un estreno que marca el inicio oficial de la era Xabi Alonso en el banquillo merengue. El encuentro, programado para el martes 19 de agosto a las 13:00 CDMX, 15:00 ET (USA), 16:00 en Argentina y 21:00 en España, será transmitido en México por Sky Sports e Izzi Go, en Argentina por DSports y DGo, en Estados Unidos por Fubo, ESPN+ y ESPN Deportes, y en España a través de DAZN.

El Real Madrid llega con la presión de reconquistar la liga tras un cierre agridulce en la temporada anterior, en la que acabó segundo y sufrió una eliminación dolorosa en semifinales del Mundial de Clubes frente al PSG. Bajo la dirección de Alonso, los blancos apuestan a un fútbol renovado, con Kylian Mbappé como estandarte y el respaldo de fichajes estelares: Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. Sin embargo, no todo es optimismo: el equipo arranca con bajas sensibles como Bellingham, Camavinga, Endrick y Mendy, además de la sanción de Antonio Rüdiger.

Enfrente estará un Osasuna que comienza un nuevo ciclo con Alessio Lisci al mando. El conjunto navarro llega con el objetivo de asentarse en la zona media-alta de la tabla y, por qué no, soñar con Europa. Con incorporaciones como Valentin Rosier y el regreso de Víctor Muñoz, formado en la cantera madridista, el equipo apuesta por la solidez defensiva y el talento en mediocampo para acompañar al delantero Ante Budimir, su principal arma ofensiva.

Aunque el reto luce mayúsculo, los rojillos confían en sorprender en un escenario históricamente complicado. Para el Madrid, será la primera gran prueba de un proyecto que despierta altas expectativas.

El Bernabéu, con un ambiente de estreno y la mirada puesta en Alonso y Mbappé, promete vivir una noche especial en el arranque de la temporada 2025/26.

Last modified: agosto 19, 2025