Written by: agosto 19, 2025 Ligas Europeas

Real Madrid vs Osasuna EN VIVO Hora y Canal SKY ESPN Por Internet Jornada 1 LaLiga 2025-25

Real Madrid vs Osasuna

El telón de LaLiga EA Sports 2025/26 se levanta este martes con un duelo cargado de historia y contrastes. El Real Madrid recibe a Osasuna en el Santiago Bernabéu, un estreno que marca el inicio oficial de la era Xabi Alonso en el banquillo merengue. El encuentro, programado para el martes 19 de agosto a las 13:00 CDMX, 15:00 ET (USA), 16:00 en Argentina y 21:00 en España, será transmitido en México por Sky Sports e Izzi Go, en Argentina por DSports y DGo, en Estados Unidos por Fubo, ESPN+ y ESPN Deportes, y en España a través de DAZN.

El Real Madrid llega con la presión de reconquistar la liga tras un cierre agridulce en la temporada anterior, en la que acabó segundo y sufrió una eliminación dolorosa en semifinales del Mundial de Clubes frente al PSG. Bajo la dirección de Alonso, los blancos apuestan a un fútbol renovado, con Kylian Mbappé como estandarte y el respaldo de fichajes estelares: Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. Sin embargo, no todo es optimismo: el equipo arranca con bajas sensibles como Bellingham, Camavinga, Endrick y Mendy, además de la sanción de Antonio Rüdiger.

Enfrente estará un Osasuna que comienza un nuevo ciclo con Alessio Lisci al mando. El conjunto navarro llega con el objetivo de asentarse en la zona media-alta de la tabla y, por qué no, soñar con Europa. Con incorporaciones como Valentin Rosier y el regreso de Víctor Muñoz, formado en la cantera madridista, el equipo apuesta por la solidez defensiva y el talento en mediocampo para acompañar al delantero Ante Budimir, su principal arma ofensiva.

Aunque el reto luce mayúsculo, los rojillos confían en sorprender en un escenario históricamente complicado. Para el Madrid, será la primera gran prueba de un proyecto que despierta altas expectativas.

El Bernabéu, con un ambiente de estreno y la mirada puesta en Alonso y Mbappé, promete vivir una noche especial en el arranque de la temporada 2025/26.

Etiquetas: , , , Last modified: agosto 19, 2025
Supernova Strikers Orígenes Previous Story
Supernova Strikers Orígenes EN VIVO Hora, Canal y Cartelera Por Internet Franco Escamilla vs Escorpión Dorado – Alana vs Gala
Basel vs Copenhague Next Story
Basel vs Copenhague EN VIVO Hora y Canal Tubi y TUDN Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Related Posts

Atlético de Madrid vs Espanyol

Espanyol vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Dónde ver Por Internet Jornada 1 LaLiga 2025-26

Written by: agosto 17, 2025

La temporada 2025-26 de LaLiga española inicia con un duelo prometedor en el RCDE Stadium, donde el Espanyol recibirá al...

Read More
Mallorca vs Barcelona

Mallorca vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Dónde ver Por Internet Jornada 1 LaLiga 2025-26

Written by: agosto 16, 2025

La LaLiga 2025/26 arranca con un partidazo imperdible: Mallorca vs FC Barcelona, encuentro correspondiente a la jornada 1 del campeonato...

Read More
Real Madrid vs PSG

Real Madrid vs PSG EN VIVO Hora y Canal Streaming Semifinal Mundial de Clubes 2025 HOY

Written by: julio 9, 2025

El Mundial de Clubes 2025 se acerca a su clímax con un duelo que bien podría ser la gran final. París Saint-Germain y Real...

Read More
Real Madrid Campeón Copa Intercontinental 2024 3-0 Pachuca

[Vídeo Resumen] Real Madrid Campeón Copa Intercontinental 2024 3-0 Pachuca con gol de Mbappé, Rodrygo y Vinicius

Written by: diciembre 18, 2024

El Real Madrid cumplió con los pronósticos venciendo sin muchas complicaciones 3-0 al Pachuca, que hizo un buen duelo en...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *