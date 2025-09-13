Written by: septiembre 13, 2025 Fútbol Mexicano

América vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

América vs Chivas

El Clásico de México está de regreso. Este sábado 13 de septiembre de 2025, América y Chivas se enfrentarán en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un partido correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo comenzará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse en vivo a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

América llega como favorito al Clásico Nacional

Las Águilas del América atraviesan un gran momento. El tricampeón de la Liga MX marcha invicto con cinco victorias y dos empates, acumulando 17 puntos que lo colocan en la segunda posición de la tabla general.
El equipo de André Jardine destaca por su solidez defensiva y por el aporte ofensivo de su refuerzo estelar, el francés Allan Saint-Maximin, quien ya se hizo presente en partidos clave ante Atlas y Pachuca. Con la motivación de conseguir su victoria número 100 en Clásicos ante Chivas, el América buscará dar un golpe de autoridad.

Chivas necesita dar la sorpresa

Por su parte, Chivas atraviesa un momento complicado en el torneo. Con apenas 4 puntos tras siete jornadas, el Rebaño se ubica en el lugar 16 de la clasificación. Su última derrota ante Cruz Azul en casa (1-2) aumentó la presión sobre el equipo dirigido por Fernando Gago.
Sin embargo, como dicta la tradición, en un Clásico no hay favoritos. Una victoria ante América no solo sumaría tres puntos vitales, sino que significaría recuperar confianza y orgullo frente al acérrimo rival.

Clásico Nacional femenil también en septiembre

La pasión continuará el domingo 14 de septiembre con el Clásico Nacional femenil. El duelo se jugará en el mismo estadio a las 12:00 horas y estará disponible en ViX y YouTube, permitiendo que la afición disfrute este encuentro en cualquier rincón del país.

