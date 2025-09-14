Written by: septiembre 14, 2025 Ligas Europeas

Manchester City vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Premier League 2025-26

Manchester City vs Manchester United

El Derbi de Mánchester está de regreso y promete emociones de principio a fin. Este domingo 14 de septiembre, el Manchester City recibe al Manchester United en el Etihad Stadium, en uno de los choques más esperados de la Jornada 4 de la Premier League 2025.

¿Cómo llegan Manchester City y Manchester United?

El Manchester City inició con fuerza goleando 4-1 al Wolverhampton, pero luego encadenó dos derrotas frente a Tottenham (0-2) y Brighton (2-1). Con apenas tres puntos, los de Pep Guardiola ocupan la posición 13 de la tabla y necesitan con urgencia reaccionar.

Por su parte, el Manchester United tampoco atraviesa su mejor momento. Perdió en su debut contra el Arsenal, empató frente al Fulham y apenas pudo vencer 3-2 al Burnley en un duelo lleno de errores. Con cuatro unidades, los “Red Devils” están en el noveno lugar, aunque con muchas dudas futbolísticas.

Fecha, hora y sede del Derbi de Mánchester

  • 📅 Fecha: domingo 14 de septiembre de 2025
  • 🏟️ Estadio: Etihad Stadium, Mánchester
  • Horarios:
    • 09:30 México
    • 11:30 Estados Unidos (Este)
    • 17:30 España
    • 10:30 Colombia/Perú/Ecuador
    • 12:30 Argentina/Uruguay/Paraguay

Dónde ver en vivo el Manchester City vs Manchester United

El partido podrá seguirse en directo a través de:

  • NBC Sports (Estados Unidos)
  • Caliente TV (México)
  • ESPN (Latinoamérica)
  • Disney+ (Sudamérica)

Jugadores a seguir

  • Manchester City: Erling Haaland buscará reencontrarse con el gol, acompañado por el regreso de Rodri en el mediocampo. Pep Guardiola también podría darle minutos a Gianluigi Donnarumma, recién presentado como refuerzo.
  • Manchester United: Bruno Fernandes sigue siendo la brújula del equipo, junto con el nuevo fichaje Bryan Mbeumo y el delantero esloveno Benjamin Šeško, quien llegó como apuesta goleadora.

Antecedente reciente

El último enfrentamiento entre ambos terminó 0-0 en Old Trafford, pero el contexto actual promete un partido abierto. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar puntos y el clásico podría marcar un antes y un después en la temporada.

Etiquetas: , , , , Last modified: septiembre 14, 2025
Canelo Álvarez vs Terence EN VIVO Previous Story
Canelo Álvarez vs Terence Crawford [Repetición] Por Internet Round x Round Pelea Box 2025
América vs Chivas Next Story
América vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Femenil Apertura 2025

Related Posts

Liverpool vs Arsenal

Liverpool vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 Premier League 2025-26

Written by: agosto 30, 2025

Este domingo 31 de agosto de 2025, la Premier League vivirá uno de los partidos más esperados de la temporada cuando el Liverpool reciba...

Read More
Fulham vs Chelsea

Chelsea vs Fulham EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 Premier League 2025-26

Written by: agosto 29, 2025

La Jornada 3 de la Premier League 2025 arranca con un duelo vibrante en Stamford Bridge. Este sábado 30 de agosto, el Chelsea recibe al...

Read More
Fulham vs Manchester United

Fulham vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Raúl Jiménez Por Internet Jornada 2 Premier League 2025-26

Written by: agosto 23, 2025

La jornada 2 de la Premier League 2025-26 nos trae un partido de alto voltaje. El Fulham, con Raúl Jiménez como referente en ataque,...

Read More
Arsenal vs Leeds

Arsenal vs Leeds EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Premier League 2025-26

Written by: agosto 23, 2025

La Premier League 2025-26 continúa su marcha y este sábado 23 de agosto el Emirates Stadium será escenario de uno de los encuentros más...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *