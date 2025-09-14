Manchester City vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Derbi de Mánchester está de regreso y promete emociones de principio a fin. Este domingo 14 de septiembre, el Manchester City recibe al Manchester United en el Etihad Stadium, en uno de los choques más esperados de la Jornada 4 de la Premier League 2025.

¿Cómo llegan Manchester City y Manchester United?

El Manchester City inició con fuerza goleando 4-1 al Wolverhampton, pero luego encadenó dos derrotas frente a Tottenham (0-2) y Brighton (2-1). Con apenas tres puntos, los de Pep Guardiola ocupan la posición 13 de la tabla y necesitan con urgencia reaccionar.

Por su parte, el Manchester United tampoco atraviesa su mejor momento. Perdió en su debut contra el Arsenal, empató frente al Fulham y apenas pudo vencer 3-2 al Burnley en un duelo lleno de errores. Con cuatro unidades, los “Red Devils” están en el noveno lugar, aunque con muchas dudas futbolísticas.

Fecha, hora y sede del Derbi de Mánchester

📅 Fecha: domingo 14 de septiembre de 2025

domingo 14 de septiembre de 2025 🏟️ Estadio: Etihad Stadium, Mánchester

Etihad Stadium, Mánchester ⏰ Horarios: 09:30 México 11:30 Estados Unidos (Este) 17:30 España 10:30 Colombia/Perú/Ecuador 12:30 Argentina/Uruguay/Paraguay



Dónde ver en vivo el Manchester City vs Manchester United

El partido podrá seguirse en directo a través de:

NBC Sports (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Caliente TV (México)

(México) ESPN (Latinoamérica)

(Latinoamérica) Disney+ (Sudamérica)

Jugadores a seguir

Manchester City: Erling Haaland buscará reencontrarse con el gol, acompañado por el regreso de Rodri en el mediocampo. Pep Guardiola también podría darle minutos a Gianluigi Donnarumma, recién presentado como refuerzo.

Erling Haaland buscará reencontrarse con el gol, acompañado por el regreso de Rodri en el mediocampo. Pep Guardiola también podría darle minutos a Gianluigi Donnarumma, recién presentado como refuerzo. Manchester United: Bruno Fernandes sigue siendo la brújula del equipo, junto con el nuevo fichaje Bryan Mbeumo y el delantero esloveno Benjamin Šeško, quien llegó como apuesta goleadora.

Antecedente reciente

El último enfrentamiento entre ambos terminó 0-0 en Old Trafford, pero el contexto actual promete un partido abierto. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar puntos y el clásico podría marcar un antes y un después en la temporada.

