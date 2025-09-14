Manchester City vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Premier League 2025-26

El Derbi de Mánchester está de regreso y promete emociones de principio a fin. Este domingo 14 de septiembre, el Manchester City recibe al Manchester United en el Etihad Stadium, en uno de los choques más esperados de la Jornada 4 de la Premier League 2025.
¿Cómo llegan Manchester City y Manchester United?
El Manchester City inició con fuerza goleando 4-1 al Wolverhampton, pero luego encadenó dos derrotas frente a Tottenham (0-2) y Brighton (2-1). Con apenas tres puntos, los de Pep Guardiola ocupan la posición 13 de la tabla y necesitan con urgencia reaccionar.
Por su parte, el Manchester United tampoco atraviesa su mejor momento. Perdió en su debut contra el Arsenal, empató frente al Fulham y apenas pudo vencer 3-2 al Burnley en un duelo lleno de errores. Con cuatro unidades, los “Red Devils” están en el noveno lugar, aunque con muchas dudas futbolísticas.
Fecha, hora y sede del Derbi de Mánchester
- 📅 Fecha: domingo 14 de septiembre de 2025
- 🏟️ Estadio: Etihad Stadium, Mánchester
- ⏰ Horarios:
- 09:30 México
- 11:30 Estados Unidos (Este)
- 17:30 España
- 10:30 Colombia/Perú/Ecuador
- 12:30 Argentina/Uruguay/Paraguay
Dónde ver en vivo el Manchester City vs Manchester United
El partido podrá seguirse en directo a través de:
- NBC Sports (Estados Unidos)
- Caliente TV (México)
- ESPN (Latinoamérica)
- Disney+ (Sudamérica)
Jugadores a seguir
- Manchester City: Erling Haaland buscará reencontrarse con el gol, acompañado por el regreso de Rodri en el mediocampo. Pep Guardiola también podría darle minutos a Gianluigi Donnarumma, recién presentado como refuerzo.
- Manchester United: Bruno Fernandes sigue siendo la brújula del equipo, junto con el nuevo fichaje Bryan Mbeumo y el delantero esloveno Benjamin Šeško, quien llegó como apuesta goleadora.
Antecedente reciente
El último enfrentamiento entre ambos terminó 0-0 en Old Trafford, pero el contexto actual promete un partido abierto. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar puntos y el clásico podría marcar un antes y un después en la temporada.