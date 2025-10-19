Argentina vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Mundial Sub-20 2025

El fútbol juvenil vivirá un capítulo inolvidable este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, cuando Argentina y Marruecos se enfrenten en la gran Final del Mundial Sub-20 de 2025. Dos selecciones con caminos opuestos, pero un mismo sueño: levantar la copa y escribir su nombre en la historia.
Marruecos: los Leones del Atlas rugen en Chile
La selección de Marruecos ha sido la gran revelación del torneo. Con una mezcla de garra, orden y corazón, los Leones del Atlas sorprendieron al mundo al dejar fuera a potencias como Brasil, España, Corea del Sur, Estados Unidos y Francia.
En semifinales, vivieron un auténtico drama frente a Francia: empataron 1-1 y ganaron en penales gracias a la actuación heroica del arquero Abdelhakim El Mesbahi, quien detuvo el disparo decisivo para sellar el pase a la primera final mundialista Sub-20 en la historia del país.
Jugadores como Othmane Maamma, comparado con Cristiano Ronaldo por su potencia y gol, y Yassir Zabiri, su máximo anotador, se han convertido en símbolos de una generación dorada que ya hizo historia.
Argentina: el poder de la tradición albiceleste
En el otro extremo, Argentina llega a su octava final Sub-20, fiel a su legado de potencia mundial. Los dirigidos por Diego Placente vencieron 1-0 a Colombia con gol de Mateo Silvetti del Inter Miami, manteniendo su paso perfecto con seis victorias consecutivas.
Con figuras como Alejo Sarco, Maher Carrizo (que regresa tras suspensión) y Gianluca Prestianni, la Albiceleste buscará conquistar su séptimo título mundial juvenil, reafirmando el ADN ganador que caracteriza al fútbol argentino.
Dónde y cuándo ver la Final del Mundial Sub-20
- Fecha: Domingo 19 de octubre
- Hora: 17:00 (México) / 20:00 (Argentina, Chile, Uruguay)
- Transmisión: Canal 9, TUDN, ViX, DSports y Telefe
Un duelo de estilos y sueños
Será un enfrentamiento de tradición vs revelación: la posesión y eficacia de Argentina frente a la velocidad y disciplina táctica de Marruecos.
El Mundial Sub-20 de Chile 2025 consagrará a un nuevo campeón, y el mundo del fútbol se prepara para presenciar un partido que promete emoción, historia y gloria juvenil.