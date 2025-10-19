Argentina vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

El fútbol juvenil vivirá un capítulo inolvidable este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, cuando Argentina y Marruecos se enfrenten en la gran Final del Mundial Sub-20 de 2025. Dos selecciones con caminos opuestos, pero un mismo sueño: levantar la copa y escribir su nombre en la historia.

Marruecos: los Leones del Atlas rugen en Chile

La selección de Marruecos ha sido la gran revelación del torneo. Con una mezcla de garra, orden y corazón, los Leones del Atlas sorprendieron al mundo al dejar fuera a potencias como Brasil, España, Corea del Sur, Estados Unidos y Francia.

En semifinales, vivieron un auténtico drama frente a Francia: empataron 1-1 y ganaron en penales gracias a la actuación heroica del arquero Abdelhakim El Mesbahi, quien detuvo el disparo decisivo para sellar el pase a la primera final mundialista Sub-20 en la historia del país.

Jugadores como Othmane Maamma, comparado con Cristiano Ronaldo por su potencia y gol, y Yassir Zabiri, su máximo anotador, se han convertido en símbolos de una generación dorada que ya hizo historia.

Argentina: el poder de la tradición albiceleste

En el otro extremo, Argentina llega a su octava final Sub-20, fiel a su legado de potencia mundial. Los dirigidos por Diego Placente vencieron 1-0 a Colombia con gol de Mateo Silvetti del Inter Miami, manteniendo su paso perfecto con seis victorias consecutivas.

Con figuras como Alejo Sarco, Maher Carrizo (que regresa tras suspensión) y Gianluca Prestianni, la Albiceleste buscará conquistar su séptimo título mundial juvenil, reafirmando el ADN ganador que caracteriza al fútbol argentino.

Dónde y cuándo ver la Final del Mundial Sub-20

Fecha: Domingo 19 de octubre

Domingo 19 de octubre Hora: 17:00 (México) / 20:00 (Argentina, Chile, Uruguay)

17:00 (México) / 20:00 (Argentina, Chile, Uruguay) Transmisión: Canal 9, TUDN, ViX, DSports y Telefe

Un duelo de estilos y sueños

Será un enfrentamiento de tradición vs revelación: la posesión y eficacia de Argentina frente a la velocidad y disciplina táctica de Marruecos.

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 consagrará a un nuevo campeón, y el mundo del fútbol se prepara para presenciar un partido que promete emoción, historia y gloria juvenil.

Last modified: octubre 19, 2025