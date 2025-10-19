Written by: octubre 19, 2025 Mundial Sub-20

Argentina vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Mundial Sub-20 2025

Argentina vs Marruecos EN VIVO

El fútbol juvenil vivirá un capítulo inolvidable este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, cuando Argentina y Marruecos se enfrenten en la gran Final del Mundial Sub-20 de 2025. Dos selecciones con caminos opuestos, pero un mismo sueño: levantar la copa y escribir su nombre en la historia.

Marruecos: los Leones del Atlas rugen en Chile

La selección de Marruecos ha sido la gran revelación del torneo. Con una mezcla de garra, orden y corazón, los Leones del Atlas sorprendieron al mundo al dejar fuera a potencias como Brasil, España, Corea del Sur, Estados Unidos y Francia.
En semifinales, vivieron un auténtico drama frente a Francia: empataron 1-1 y ganaron en penales gracias a la actuación heroica del arquero Abdelhakim El Mesbahi, quien detuvo el disparo decisivo para sellar el pase a la primera final mundialista Sub-20 en la historia del país.

Jugadores como Othmane Maamma, comparado con Cristiano Ronaldo por su potencia y gol, y Yassir Zabiri, su máximo anotador, se han convertido en símbolos de una generación dorada que ya hizo historia.

Argentina: el poder de la tradición albiceleste

En el otro extremo, Argentina llega a su octava final Sub-20, fiel a su legado de potencia mundial. Los dirigidos por Diego Placente vencieron 1-0 a Colombia con gol de Mateo Silvetti del Inter Miami, manteniendo su paso perfecto con seis victorias consecutivas.
Con figuras como Alejo Sarco, Maher Carrizo (que regresa tras suspensión) y Gianluca Prestianni, la Albiceleste buscará conquistar su séptimo título mundial juvenil, reafirmando el ADN ganador que caracteriza al fútbol argentino.

Dónde y cuándo ver la Final del Mundial Sub-20

  • Fecha: Domingo 19 de octubre
  • Hora: 17:00 (México) / 20:00 (Argentina, Chile, Uruguay)
  • Transmisión: Canal 9, TUDN, ViX, DSports y Telefe

Un duelo de estilos y sueños

Será un enfrentamiento de tradición vs revelación: la posesión y eficacia de Argentina frente a la velocidad y disciplina táctica de Marruecos.
El Mundial Sub-20 de Chile 2025 consagrará a un nuevo campeón, y el mundo del fútbol se prepara para presenciar un partido que promete emoción, historia y gloria juvenil.

