Written by: octubre 29, 2025 Copas Internacionales

Racing vs Flamengo EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Libertadores 2025

Racing vs Flamengo

La Copa Libertadores 2025 llega a su punto más emocionante con la semifinal de vuelta entre Racing Club y Flamengo, este 30 de octubre en el Estadio Juan Domingo Perón. El conjunto brasileño llega con una ligera ventaja de 1-0 en el global, pero la “Academia” buscará una remontada histórica ante su gente para volver a una final continental después de 58 años.

Racing busca la hazaña en casa

El equipo dirigido por Gustavo Costas sabe que está ante una oportunidad única. Tras una gran actuación en la ida, donde resistieron hasta el minuto 88 antes de sufrir un autogol de Marcos Rojo, los de Avellaneda intentarán aprovechar el apoyo de su afición para empatar la serie.

Racing disputa su primera semifinal de Libertadores desde 1997 y confía en su goleador Adrián Martínez, máximo artillero del torneo con siete tantos. La misión es clara: marcar al menos un gol para mantener vivas las esperanzas y forzar la definición desde el punto penal.

A pesar de las bajas por lesión de Alan Forneris, Franco Pardo y Elías Torres, la Academia llega con un plantel competitivo y el impulso emocional de jugar en casa.

Flamengo quiere sellar su pase a otra final

Por su parte, el Flamengo de Filipe Luis buscará mantener su hegemonía en Sudamérica. Los cariocas aspiran a su tercera final en cinco años y a conquistar su cuarto título de Libertadores.

Sin embargo, el Mengao presenta bajas sensibles: Pedro (fractura en la mano) y Everton no estarán disponibles, mientras que Giorgian de Arrascaeta será la principal amenaza ofensiva tras su brillante actuación en la ida.

Pronóstico del partido

Todo apunta a un duelo tenso y cerrado en Avellaneda.

Pronóstico final: Racing Club 1-1 Flamengo (Flamengo avanza 2-1 en el global).

Etiquetas: , , , , Last modified: octubre 29, 2025
Blue Jays vs Dodgers Previous Story
Blue Jays vs Dodgers EN VIVO Hora y Canal Por Internet Juego 5 Serie Mundial 2025

Related Posts

LDU vs Palmeiras

LDU vs Palmeiras EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Libertadores 2025

Written by: octubre 23, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Copa Libertadores 2025 continúa...

Read More
Flamengo vs Racing

Flamengo vs Racing EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Libertadores 2025

Written by: octubre 22, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Copa Libertadores 2025 presenta...

Read More
Estudiantes vs Flamengo

Estudiantes vs Flamengo EN VIVO Hora y Canal Por Internet Copa Libertadores 2025

Written by: septiembre 25, 2025

Este jueves 25 de septiembre, Estudiantes de La Plata recibirá a Flamengo de Brasil en el Estadio Jorge Luis Hirschi por el partido de...

Read More

[Video] El primer gol de Arturo Vidal en la Copa Libertadores

Written by: mayo 15, 2024

El histórico centrocampista chileno, Arturo Vidal, hizo historia hoy al marcar su primer gol en la Copa Libertadores. Lo hizo en el...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *