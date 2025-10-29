Racing vs Flamengo EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Libertadores 2025

Copas Internacionales

La Copa Libertadores 2025 llega a su punto más emocionante con la semifinal de vuelta entre Racing Club y Flamengo, este 30 de octubre en el Estadio Juan Domingo Perón. El conjunto brasileño llega con una ligera ventaja de 1-0 en el global, pero la “Academia” buscará una remontada histórica ante su gente para volver a una final continental después de 58 años.

Racing busca la hazaña en casa

El equipo dirigido por Gustavo Costas sabe que está ante una oportunidad única. Tras una gran actuación en la ida, donde resistieron hasta el minuto 88 antes de sufrir un autogol de Marcos Rojo, los de Avellaneda intentarán aprovechar el apoyo de su afición para empatar la serie.

Racing disputa su primera semifinal de Libertadores desde 1997 y confía en su goleador Adrián Martínez, máximo artillero del torneo con siete tantos. La misión es clara: marcar al menos un gol para mantener vivas las esperanzas y forzar la definición desde el punto penal.

A pesar de las bajas por lesión de Alan Forneris, Franco Pardo y Elías Torres, la Academia llega con un plantel competitivo y el impulso emocional de jugar en casa.

Flamengo quiere sellar su pase a otra final

Por su parte, el Flamengo de Filipe Luis buscará mantener su hegemonía en Sudamérica. Los cariocas aspiran a su tercera final en cinco años y a conquistar su cuarto título de Libertadores.

Sin embargo, el Mengao presenta bajas sensibles: Pedro (fractura en la mano) y Everton no estarán disponibles, mientras que Giorgian de Arrascaeta será la principal amenaza ofensiva tras su brillante actuación en la ida.

Pronóstico del partido

Todo apunta a un duelo tenso y cerrado en Avellaneda.

Pronóstico final: Racing Club 1-1 Flamengo (Flamengo avanza 2-1 en el global).

