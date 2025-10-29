Written by: octubre 29, 2025 Béisbol

Blue Jays vs Dodgers EN VIVO Hora y Canal Por Internet Juego 5 Serie Mundial 2025

Blue Jays vs Dodgers

Tras una dolorosa derrota en 18 entradas durante el Juego 3 —el más largo en la historia moderna de la Serie Mundial—, los Blue Jays respondieron con fuerza. Vladimir Guerrero Jr. lideró la ofensiva con un jonrón tempranero y un rally de cuatro carreras en la séptima entrada que selló el triunfo. Toronto mostró temple, recuperando confianza y demostrando que su poder al bate sigue siendo letal.

Los Dodgers, que habían perdido solo dos veces desde el 8 de octubre, ahora deberán defender su casa para no viajar a Toronto con desventaja. En esta postemporada, mantienen un récord de 6-2 como locales y un sólido 10-3 desde mediados de septiembre.

Duelo en la lomita: experiencia vs juventud

El Juego 5 reedita el enfrentamiento del primer partido entre Blake Snell (3-1, 2.42 ERA) y Trey Yesavage (2-1, 4.26 ERA). Snell buscará revancha luego de sufrir su única derrota en la postemporada frente a Toronto, mientras que el joven Yesavage, de apenas 22 años, intentará reafirmar su sorprendente madurez en el montículo.

Pronóstico: Dodgers 5-4 Blue Jays

Se espera un juego cerrado y de alta intensidad. Los Dodgers parten como favoritos por su localía y el talento de Shohei Ohtani, quien buscará redimirse tras una noche sin hits. Sin embargo, Toronto llega inspirado, con un Guerrero Jr. encendido y la moral por las nubes.

La batalla por el 3-2 en la Serie Mundial 2025 promete ser épica.

