Xelajú vs Real España EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Centroaméricana 2025

Xelajú vs Real España

La Copa Centroamericana de la Concacaf 2025 entra en su fase decisiva y este miércoles 29 de octubre el estadio Cementos Progreso será el escenario de una semifinal vibrante entre Xelajú MC de Guatemala y Real España de Honduras, donde se conocerá al primer finalista del torneo.

Xelajú busca aprovechar su localía

El conjunto guatemalteco llega con ligera ventaja emocional tras el empate 1-1 en San Pedro Sula. En aquel encuentro, Antonio López adelantó a los “Chivos” al minuto 62, pero Brayan Moya igualó seis minutos después para mantener viva la serie.

Ahora, el Xelajú MC confía en el impulso de su afición y en su reciente victoria 1-2 ante Guastatoya en la liga local, que les permitió escalar a la quinta posición. Con el ánimo en alto, los dirigidos por Amarini Villatoro quieren hacer historia y alcanzar su primera final internacional en décadas.

Real España va por la remontada

El Real España, por su parte, sabe que tiene una tarea complicada en Guatemala, pero también cuenta con la calidad suficiente para sorprender. Los “Auranegros” vienen de una derrota 2-1 ante Olimpia en la Liga Nacional de Honduras, lo que los relegó al cuarto lugar, aunque su rendimiento en competiciones internacionales sigue siendo sólido.

El técnico Julio “Palomo” Rodríguez apostará por la velocidad y el orden defensivo para contrarrestar el poder ofensivo del Xelajú. Un gol visitante podría cambiar por completo el rumbo de la eliminatoria.

Pronóstico del partido

Se espera un duelo intenso y equilibrado en Ciudad de Guatemala, con ambos equipos dejando todo en el campo.
Pronóstico final: Xelajú 2-1 Real España.
Los “Chivos” aprovecharán su localía para avanzar a la gran final de la Copa Centroamericana 2025.

