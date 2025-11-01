Liverpool vs Aston Villa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

Este sábado por la noche, Anfield se prepara para un duelo cargado de tensión: el Liverpool, en plena crisis, recibe a un Aston Villa que vive su mejor momento de la temporada. Dos equipos con realidades opuestas se enfrentan en la jornada 10 de la Premier League 2025/26.

Liverpool, al borde del colapso

El conjunto dirigido por Arne Slot atraviesa su peor momento desde que asumió el cargo. Los Reds acumulan cuatro derrotas consecutivas en la Premier League y corren el riesgo de perder cinco seguidas por primera vez en su historia.

El espejismo de la goleada ante el Eintracht Frankfurt en la Champions se disipó rápidamente con nuevos tropiezos ante el Brentford y el Crystal Palace, este último en la Copa de la Liga.

Slot ha sido duramente criticado por “tirar” el torneo doméstico al alinear suplentes, y la presión aumenta: el técnico neerlandés necesita un resultado positivo para calmar los rumores sobre su posible salida.

El Liverpool, séptimo en la tabla con 16 puntos, está a siete unidades del líder Arsenal, y Anfield será el escenario donde intentará frenar la mala racha que amenaza con hundir su temporada.

Aston Villa, el equipo más en forma de Inglaterra

Por su parte, el Aston Villa de Unai Emery llega lanzado. Los Lions suman cuatro victorias consecutivas en Premier League, la última de ellas ante el Manchester City con gol de Matty Cash.

Aunque cayeron en la Europa League ante el Go Ahead Eagles, los villanos atraviesan un gran momento ofensivo, con nueve partidos seguidos marcando. No ganan en Anfield desde 2014, pero confían en romper esa racha histórica.

Pronóstico Liverpool vs Aston Villa

📅 Sábado 1 de noviembre de 2025

🏟️ Anfield

⏰ 13:30 h (hora del centro de México)

Pronóstico: Liverpool 2-2 Aston Villa

Con una defensa vulnerable y un rival en racha, el Liverpool podría evitar la derrota, pero no la crisis. Se espera un empate con goles y emociones en Anfield. 🔥

Last modified: noviembre 1, 2025