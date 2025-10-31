Tottenham vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Tottenham Hotspur Stadium será testigo este sábado 1 de noviembre de un nuevo capítulo del derbi londinense entre Tottenham y Chelsea, un duelo que promete goles, intensidad y drama en la jornada 10 de la Premier League 2025/26.

Tottenham busca estabilidad en medio de una crisis de lesiones

El conjunto dirigido por Thomas Frank atraviesa un momento irregular. Tras su eliminación en la Copa de la Liga ante el Newcastle (2-0), los Spurs llegan golpeados, pero aún se mantienen terceros en la tabla, solo detrás del Arsenal y el Bournemouth.

Sin embargo, su rendimiento como local preocupa: solo han sumado un punto en sus últimos tres partidos en casa. A esto se suma una larga lista de lesionados, con ausencias clave como James Maddison, Kulusevski, Solanke y Bissouma.

La buena noticia es el regreso de Micky van de Ven, quien reaparecerá en defensa, mientras que Vicario volverá a la portería. En ataque, Kudus, Kolo Muani y Mathys Tel podrían formar un tridente dinámico.

Chelsea confía en sus jóvenes promesas

El Chelsea de Enzo Maresca llega motivado tras vencer 4-3 al Wolverhampton en la EFL Cup, un partido histórico donde cuatro futbolistas menores de 21 años marcaron. No obstante, los Blues vienen de una inesperada derrota liguera ante el Sunderland (2-1) que los dejó en el noveno puesto.

Maresca no podrá contar con Liam Delap, sancionado, ni con Mudryk, Palmer o Colwill, todos ausentes por lesión o suspensión. Andrey Santos y Garnacho apuntan a ser titulares en un equipo que ha ganado cinco veces en Premier League en este estadio, más que cualquier otro visitante.

Pronóstico Tottenham vs Chelsea

📅 Sábado 1 de noviembre de 2025

🏟️ Tottenham Hotspur Stadium

⏰ 13:30 h (hora del centro de México)

Pronóstico: Tottenham 2-2 Chelsea

Un clásico impredecible entre dos equipos ofensivos y frágiles en defensa. Todo apunta a un empate vibrante con goles y espectáculo en Londres. ⚽

