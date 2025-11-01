Atlas vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Liga MX entra en su recta final con una jornada 16 llena de emociones. Toluca busca afianzarse como líder del Apertura 2025, mientras que Atlas se aferra a sus últimas esperanzas de clasificar al Play-In. Ambos equipos se enfrentarán este sábado 1 de noviembre a las 5:00 PM (hora centro de México) en el Estadio Jalisco, con transmisión por Canal 5 y VIX.

Toluca: la mejor ofensiva del torneo

Los Diablos Rojos de Antonio “Turco” Mohamed son el equipo a vencer. Con 33 puntos, encabezan la tabla y presumen el ataque más poderoso del campeonato: 41 goles en 15 jornadas.

El portugués Paulinho lidera la ofensiva con 11 anotaciones, seguido por Jesús Angulo (5) y Alexis Vega (4). Toluca ha ganado 4 de sus últimos 6 encuentros ante Atlas y sueña con romper su propio récord histórico de 50 goles en un torneo corto, establecido en el Verano 1999.

Atlas: urgido de puntos y con defensa vulnerable

Por su parte, el Atlas llega golpeado tras la goleada 4-1 ante Chivas en el Clásico Tapatío. El equipo rojinegro, dirigido por Diego Cocca, marcha en la posición 12 con 16 puntos, producto de 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas.

Su mayor problema está en la defensa: ha recibido 33 goles, el segundo peor registro del torneo, promediando 2.2 por partido.

Pronóstico Atlas vs Toluca

Con realidades opuestas, todo apunta a un dominio escarlata. El poder ofensivo de Toluca podría ser demasiado para una zaga rojinegra frágil.

Pronóstico: Atlas 1-3 Toluca.

Los Diablos darán un paso firme hacia el liderato y seguirán soñando con romper su récord goleador histórico.

