Honduras vs Indonesia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección Sub-17 de Honduras afrontará este lunes uno de los partidos más decisivos de su participación en el Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025, cuando se mida ante Indonesia en el cierre del Grupo H.

El conjunto dirigido por Israel Canales llega con la obligación de ganar si quiere mantener esperanzas de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares del certamen.

⚽ Una dura caída ante Zambia

La Bicolor sufrió una nueva derrota el pasado viernes al caer 5-2 frente a Zambia, resultado que la dejó al borde de la eliminación. El combinado africano mostró superioridad desde el arranque con goles de Kelvin Chipelu (5’), Felix Phiri (14’) y James Sibeene (40’), mientras que los catrachos reaccionaron con tantos de Yeison Arriola (44’) y David Flores (52’).

Sin embargo, cuando parecía que Honduras podía empatar, los africanos sentenciaron el juego con anotaciones de Billy Daka (73’) y Abel Nyirongo (88’), sellando un marcador que complicó el panorama centroamericano.

Con este tropiezo, Honduras acumula dos derrotas consecutivas y una diferencia de goles de -10, luego del debut ante Brasil, mientras que Indonesia también llega sin puntos tras ser goleada 4-0 por los brasileños.

🔵 Todo o nada ante Indonesia

El encuentro del lunes representa la última oportunidad para la Bicolor. Una victoria es el único resultado que le permitiría aspirar a la clasificación como uno de los ocho mejores terceros lugares del Mundial.

El seleccionador Israel Canales realizó ocho cambios en el duelo anterior buscando variantes, apostando por una presión alta y mayor agresividad ofensiva. Figuras como Emmanuel Martin, Obed Enamorado y Yeison Arriola se mantienen como piezas clave en el esquema hondureño.

Aun así, la tarea no será sencilla: Honduras necesitaría no solo ganar, sino hacerlo por una amplia diferencia de goles para mejorar su saldo negativo y aumentar sus posibilidades de avanzar.

🏆 Así marcha el Grupo H

Brasil: 6 puntos

6 puntos Zambia: 6 puntos

6 puntos Indonesia: 0 puntos

0 puntos Honduras: 0 puntos

Brasil y Zambia ya están clasificados, por lo que el duelo Honduras vs Indonesia definirá quién evita irse sin puntos del Mundial.

💬 Última llamada para soñar

A pesar de los resultados adversos, la plantilla hondureña mantiene el compromiso y la ilusión. “Sabemos que dependemos de nosotros, debemos salir a ganar y hacerlo con actitud”, señaló el mediocampista David Flores, autor de uno de los goles ante Zambia.

El encuentro ante Indonesia será el lunes en Doha, al mismo tiempo que Brasil enfrentará a Zambia para definir el liderato del grupo. La Bicolor buscará cerrar su participación con una victoria que le permita soñar, al menos, con un milagro estadístico que la mantenga con vida en Qatar.

