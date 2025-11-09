Written by: noviembre 9, 2025 Mundial Sub-17

Venezuela vs Haití EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Venezuela vs Haití EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

La Selección Sub-17 de Venezuela afrontará este lunes 10 de noviembre un compromiso clave en el Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025, cuando se mida ante Haití por la tercera fecha del Grupo E. El duelo se disputará en la Cancha 9 del complejo Aspire Zone, en Doha, a partir de las 12:45 p.m. (hora del centro de México).

⚽ La Vinotinto, a un paso de los octavos

El conjunto dirigido por Oswaldo Vizcarrondo llega al cierre de la fase de grupos en una posición inmejorable. Tras su victoria inicial ante Inglaterra y el empate 1-1 frente a Egipto —con anotación de Marcos Maitán—, la Vinotinto Sub-17 suma cuatro puntos y depende de sí misma para asegurar el boleto a los dieciseisavos de final.

Un triunfo ante Haití le daría la clasificación directa como líder o segundo del grupo, aunque incluso el empate sería suficiente para avanzar sin depender de otros resultados.

🇭🇹 Haití busca cerrar con dignidad

Por su parte, Haití llega en un momento complicado. El cuadro caribeño ha perdido sus dos compromisos: primero cayó ante Egipto y luego sufrió una dura goleada 8-1 frente a Inglaterra. Con la eliminación prácticamente consumada, el objetivo haitiano será cerrar el torneo de la mejor manera posible y evitar una nueva derrota abultada.

🔍 Panorama del Grupo E

Antes del inicio de la jornada decisiva, así marcha la tabla del Grupo E:

  • Inglaterra: 4 puntos
  • Venezuela: 4 puntos
  • Egipto: 2 puntos
  • Haití: 0 puntos

Con este escenario, Venezuela podría incluso clasificar como primera si logra vencer a Haití y si Inglaterra no suma una victoria ante Egipto.

🗣️ Ambiente de confianza en la Vinotinto

En la previa, el cuerpo técnico venezolano destacó la madurez y el orden táctico que el equipo ha mostrado en sus dos presentaciones. “El grupo está concentrado y motivado. Sabemos que debemos cerrar con seriedad y no confiarnos”, declaró el técnico Ricardo Valiño.

La Vinotinto ha demostrado equilibrio entre defensa y ataque, y jugadores como Marcos Maitán y Santiago Tovar han sido piezas clave en el rendimiento colectivo.

📅 Detalles del partido

  • Partido: Venezuela vs Haití
  • Competencia: Mundial Sub-17 Qatar 2025 – Jornada 3, Grupo E
  • Fecha: Lunes 10 de noviembre
  • Hora: 12:45 p.m. (hora del centro de México)
  • Sede: Cancha 9, Aspire Zone (Doha, Qatar)

Venezuela parte como amplio favorito y todo indica que tiene en sus manos el pase a la fase final. Sin embargo, en el fútbol no hay nada escrito, y Haití buscará dar la sorpresa en el cierre de su participación mundialista.

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 9, 2025
Honduras vs Indonesia Previous Story
Honduras vs Indonesia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Related Posts

Honduras vs Indonesia

Honduras vs Indonesia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 9, 2025

La Selección Sub-17 de Honduras afrontará este lunes uno de los partidos más decisivos de su participación en el Mundial Sub-17 de la...

Read More
El Salvador vs Alemania

El Salvador vs Alemania EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 9, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Selección...

Read More
México vs Suiza

México vs Suiza EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 9, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Selección...

Read More
Costa Rica vs Croacia

Costa Rica vs Croacia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 8, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La selección de Costa Rica vuelve...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *