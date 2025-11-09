Venezuela vs Haití EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección Sub-17 de Venezuela afrontará este lunes 10 de noviembre un compromiso clave en el Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025, cuando se mida ante Haití por la tercera fecha del Grupo E. El duelo se disputará en la Cancha 9 del complejo Aspire Zone, en Doha, a partir de las 12:45 p.m. (hora del centro de México).

⚽ La Vinotinto, a un paso de los octavos

El conjunto dirigido por Oswaldo Vizcarrondo llega al cierre de la fase de grupos en una posición inmejorable. Tras su victoria inicial ante Inglaterra y el empate 1-1 frente a Egipto —con anotación de Marcos Maitán—, la Vinotinto Sub-17 suma cuatro puntos y depende de sí misma para asegurar el boleto a los dieciseisavos de final.

Un triunfo ante Haití le daría la clasificación directa como líder o segundo del grupo, aunque incluso el empate sería suficiente para avanzar sin depender de otros resultados.

🇭🇹 Haití busca cerrar con dignidad

Por su parte, Haití llega en un momento complicado. El cuadro caribeño ha perdido sus dos compromisos: primero cayó ante Egipto y luego sufrió una dura goleada 8-1 frente a Inglaterra. Con la eliminación prácticamente consumada, el objetivo haitiano será cerrar el torneo de la mejor manera posible y evitar una nueva derrota abultada.

🔍 Panorama del Grupo E

Antes del inicio de la jornada decisiva, así marcha la tabla del Grupo E:

Inglaterra: 4 puntos

4 puntos Venezuela: 4 puntos

4 puntos Egipto: 2 puntos

2 puntos Haití: 0 puntos

Con este escenario, Venezuela podría incluso clasificar como primera si logra vencer a Haití y si Inglaterra no suma una victoria ante Egipto.

🗣️ Ambiente de confianza en la Vinotinto

En la previa, el cuerpo técnico venezolano destacó la madurez y el orden táctico que el equipo ha mostrado en sus dos presentaciones. “El grupo está concentrado y motivado. Sabemos que debemos cerrar con seriedad y no confiarnos”, declaró el técnico Ricardo Valiño.

La Vinotinto ha demostrado equilibrio entre defensa y ataque, y jugadores como Marcos Maitán y Santiago Tovar han sido piezas clave en el rendimiento colectivo.

📅 Detalles del partido

Partido: Venezuela vs Haití

Venezuela vs Haití Competencia: Mundial Sub-17 Qatar 2025 – Jornada 3, Grupo E

Mundial Sub-17 Qatar 2025 – Jornada 3, Grupo E Fecha: Lunes 10 de noviembre

Lunes 10 de noviembre Hora: 12:45 p.m. (hora del centro de México)

12:45 p.m. (hora del centro de México) Sede: Cancha 9, Aspire Zone (Doha, Qatar)

Venezuela parte como amplio favorito y todo indica que tiene en sus manos el pase a la fase final. Sin embargo, en el fútbol no hay nada escrito, y Haití buscará dar la sorpresa en el cierre de su participación mundialista.

Last modified: noviembre 9, 2025