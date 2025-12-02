El Salvador vs Honduras EN VIVO Hora y Canal Por Internet Eliminatorias CONCACAF Mundial Femenil 2027

Selecciones

La Selección Femenina de El Salvador entra oficialmente en una etapa decisiva de su proceso internacional este martes 2 de diciembre, cuando enfrente a Selección Femenina de Honduras en el primer partido de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Femenina Brasil 2027. El duelo se disputará en el Estadio Jorge “Mágico” González a partir de las 7:30 de la noche, con una afición que promete arropar a la Azul y Blanco en este nuevo reto internacional.

Este encuentro marca el inicio de un proceso histórico para la selección salvadoreña, que en los últimos años ha mostrado avances importantes en su estructura, desarrollo de talento y competitividad regional, particularmente en las categorías juveniles.

Un debut eliminatorio que mide el crecimiento del proyecto

El partido ante Honduras servirá como un auténtico termómetro para evaluar el crecimiento de la Selecta Femenina bajo la dirección técnica de Eric Acuña. Tras un ciclo de fortalecimiento en preparación física, estructura organizativa y formación de nuevas generaciones, este primer paso en la eliminatoria permite medir el verdadero nivel del proyecto salvadoreño en el contexto regional.

Para El Salvador, no se trata únicamente de un debut eliminatorio, sino de la oportunidad de iniciar un camino que podría llevar, por primera vez en su historia, a una Copa del Mundo Femenina en categoría mayor.

¿Dónde ver el partido en El Salvador?

La afición salvadoreña podrá seguir el partido en transmisión en vivo por televisión de paga a través de ESPN2. Además, el encuentro también estará disponible vía streaming mediante Disney+, bajo modalidad de suscripción.

Ambas opciones garantizan una cobertura completa del compromiso desde el estadio “Mágico” González, facilitando que el público acompañe cada detalle del arranque eliminatorio.

Transmisión en Estados Unidos para la comunidad salvadoreña

Para los salvadoreños que residen en Estados Unidos, el partido también contará con múltiples opciones de transmisión. Según la Concacaf, la señal en inglés estará disponible a través de la plataforma oficial Concacaf GO.

En español, el encuentro podrá verse por TUDN y también a través de ViX. No obstante, la disponibilidad puede variar según el estado, la programación local o los acuerdos regionales, por lo que se recomienda verificar previamente la señal.

Así será la ruta de Concacaf rumbo al Mundial 2027

La Clasificatoria W de Concacaf contará con la participación de 29 selecciones, distribuidas en seis grupos, y se disputará durante las Fechas FIFA de noviembre de 2025, febrero de 2026 y abril de 2026. En esta fase inicial no participan Selección de Estados Unidos ni Selección de Canadá, que ya están clasificadas directamente al Campeonato W 2026.

Cada selección disputará cuatro partidos, dos como local y dos como visitante, con excepción del grupo de El Salvador, que al estar conformado únicamente por cuatro equipos jugará solo tres encuentros. Únicamente el primer lugar de cada grupo avanzará a la siguiente fase, el Campeonato W.

Cómo se define la clasificación al Mundial Brasil 2027

En el Campeonato W, los cuatro ganadores de los cuartos de final avanzarán directamente a semifinales y asegurarán automáticamente su boleto al Mundial Femenino.

Por su parte, los cuatro perdedores de cuartos jugarán un Play-In, del cual saldrán dos selecciones que accederán al Play-Off Intercontinental, última vía disponible para llegar a Brasil 2027.

También hay boletos a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Además del Mundial, el Campeonato W repartirá dos plazas directas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, destinadas a las selecciones finalistas. En el caso de que Estados Unidos, como país anfitrión, llegue a la final, la segunda plaza olímpica será otorgada al ganador del partido por el tercer lugar, siguiendo precedentes históricos.

Un torneo con peso histórico para Concacaf

El último Campeonato W, disputado en 2022, coronó a Estados Unidos tras vencer 1-0 a Canadá en Monterrey y marcó un hito para la región, ya que por primera vez seis selecciones de Concacaf clasificaron a un Mundial Femenino, el de Copa Mundial Femenina Australia y Nueva Zelanda 2023.

Con el nuevo formato, la Concacaf busca aumentar la competitividad, la cantidad de partidos oficiales y abrir un camino más accesible para selecciones emergentes como El Salvador.

La ilusión está en marcha para la Azul y Blanco

Con trabajo, ilusión y un proyecto que sigue creciendo, la Selecta Femenina inicia este martes un nuevo camino con un sueño claro: alcanzar por primera vez en su historia una Copa del Mundo. El “Mágico” González será el punto de partida de una batalla que promete emociones, esfuerzo y esperanza para todo el fútbol femenino salvadoreño.

