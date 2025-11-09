El Salvador vs Alemania EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección Sub-17 de El Salvador enfrentará este lunes uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando mida fuerzas ante Alemania, vigente campeona de Europa en la categoría, en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025.

El encuentro, programado para las 7:30 de la mañana (hora de El Salvador), marcará un momento histórico: es la primera vez que una selección salvadoreña —en cualquier categoría FIFA— se enfrenta a Alemania.

🔵 Del tropiezo al renacer

El equipo dirigido por Juan Carlos Serrano llega con la moral en alto tras conseguir un valioso empate 0-0 ante Colombia, resultado que mantuvo vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase y sirvió como redención tras el duro debut con goleada 5-0 ante Corea del Norte.

La figura del empate fue el guardameta Oliver Sigernes, cuyas atajadas espectaculares evitaron la caída del arco salvadoreño. Gracias a su actuación, El Salvador sumó su primer punto mundialista y recuperó la confianza.

“El primer partido fue difícil, pero demostramos que podemos competir. Este equipo tiene carácter y ganas de seguir luchando”, aseguró Anderson Tula, referente defensivo del conjunto nacional.

⚫ Alemania, un gigante que no perdona

Por su parte, Alemania llega con la obligación de ganar. Los teutones no han mostrado su mejor versión en el torneo: registran empates 1-1 ante Colombia y Corea del Norte, por lo que suman apenas dos puntos en el Grupo E.

La escuadra europea, sin embargo, cuenta con nombres de peso como Wisdom Mike (Bayern Múnich) y Toni Langsteiner (RB Leipzig), las dos grandes figuras ofensivas del campeón continental.

El entrenador Serrano reconoce la magnitud del reto:

“Alemania es un rival de jerarquía mundial, pero con orden se pueden lograr cosas grandes. No renunciaremos a defender con inteligencia, pero también debemos animarnos a atacar”.

⚔️ Un duelo de necesidades

Ambos equipos llegan urgidos de puntos. Alemania necesita la victoria para asegurar su clasificación, mientras que El Salvador está obligado a ganar si quiere soñar con avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.

Un empate dejaría a los cuscatlecos eliminados, por lo que se espera un partido de alta intensidad, con los dos equipos buscando el arco rival. Jugadores como Luis Tobar y Jefferson Perla tendrán la responsabilidad de generar peligro en ataque y romper el cero.

👀 El otro frente del Grupo E

En el otro partido del grupo, Corea del Norte, sorprendente líder, se enfrenta a Colombia. Los resultados de ambos encuentros definirán el destino de los cuatro equipos.

Una victoria salvadoreña, combinada con un tropiezo colombiano, podría colocar a la Selecta Sub-17 en la historia como el primer combinado juvenil nacional en avanzar a una fase de eliminación directa en un Mundial FIFA.

💙 Ilusión y compromiso

Más allá de los números, esta selección ya ha conquistado algo invaluable: el respeto y la ilusión de su afición. Su entrega, el liderazgo del cuerpo técnico y la figura emergente de Oliver Sigernes han despertado el orgullo nacional.

El escenario está listo para un duelo histórico en Qatar, donde El Salvador buscará desafiar la lógica y escribir una nueva página dorada en su fútbol juvenil.

