Tottenham vs Fulham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Premier League 2025-26

Este sábado por la noche se vive un nuevo derbi de Londres en la Premier League 2025-26, cuando el Tottenham Hotspur reciba en su estadio al Fulham en un duelo cargado de tensión, urgencias y muchas dudas futbolísticas.

Los Spurs llegan al partido con el riesgo latente de sufrir una tercera derrota consecutiva en todas las competiciones, mientras que los Cottagers intentan aprovechar el mal momento de su rival para sumar su primera victoria como visitantes en la temporada.

El complicado presente del Tottenham Hotspur

El Tottenham atraviesa una etapa turbulenta. En apenas dos partidos, ha recibido un auténtico bombardeo de goles, con una media alarmante de un tanto encajado cada 20 minutos. Primero fue el humillante 4-1 ante el Arsenal en el derbi del norte de Londres y después el agónico 5-3 sufrido ante el Paris Saint-Germain en Champions League.

A pesar de que el equipo dirigido por Thomas Frank mostró mejor versión ofensiva en París, fue superado por un PSG encabezado por un inspirado Vitinha, autor de un hat-trick. El balance reciente de los Spurs es muy preocupante: apenas una victoria en sus últimos seis encuentros, con cuatro derrotas en ese mismo periodo.

Sin embargo, el Tottenham aún se mantiene noveno en la tabla y a solo tres puntos del top 4, lo que mantiene vivas sus aspiraciones europeas. Además, su ataque sigue produciendo goles, con 10 tantos anotados en sus últimos cuatro partidos, aunque su fragilidad defensiva sigue siendo un problema grave.

El Tottenham y su gran deuda como local

Uno de los grandes fantasmas que persiguen a los Lilywhites esta temporada es su rendimiento en casa. El Tottenham tiene el segundo peor registro como local en esta campaña 2025-26 de la Premier League, con apenas cinco puntos en seis partidos disputados en su estadio.

Solo el colista, el Wolverhampton Wanderers, presenta peores números. Una estadística demoledora que convierte este partido en una auténtica prueba de carácter para los Spurs ante su propia afición.

Fulham: irregular, pero con oxígeno en la tabla

El Fulham vive una realidad diferente, aunque también llena de altibajos. El equipo dirigido por Marco Silva es uno de los peores equipos como visitante del campeonato, con cinco derrotas en seis salidas, siendo el empate 1-1 ante el Brighton & Hove Albion su único punto fuera de casa.

No obstante, los partidos en casa le han permitido tomar un respiro. En la última jornada, los Cottagers vencieron 1-0 al Sunderland gracias a un gol agónico de Raúl Jiménez, resultado que los dejó en el puesto 15, tres puntos por encima de los puestos de descenso.

Además, el Fulham ha construido su reciente solvencia defensiva a partir de marcadores cortos: en cuatro de sus últimos cinco partidos de Premier League solo ha marcado un equipo, incluidos sus tres encuentros más recientes.

Historial reciente entre Tottenham y Fulham

Los enfrentamientos recientes entre estas escuadras también favorecen al Fulham. Ambos empataron 1-1 en diciembre de 2024 en el Tottenham Hotspur Stadium, pero los Cottagers se impusieron 2-0 en su casa en marzo, resultado que amplió su racha a tres partidos consecutivos sin perder ante los Spurs en la Premier League.

Bajas y problemas en el Tottenham

El Tottenham llega golpeado no solo en lo futbolístico, sino también en el aspecto disciplinario y físico. Cristian Romero será baja por suspensión tras recibir su quinta tarjeta amarilla.

Su posible reemplazo, Radu Dragusin, apenas regresa tras una grave lesión de ligamento cruzado y no está listo para ser titular, por lo que Kevin Danso acompañará a Micky van de Ven en la defensa.

Además, siguen fuera por lesión Dejan Kulusevski, James Maddison, Dominic Solanke e Yves Bissouma, mientras que Kota Takai podría reaparecer en convocatoria.

Fulham recupera piezas clave

En el lado del Fulham, hay noticias positivas. Sasa Lukic regresa tras cumplir su sanción, lo que permitirá mayor equilibrio en el mediocampo. Esto podría adelantar a Alex Iwobi, relegando a Josh King al banquillo.

Samuel Chukwueze también se perfila como titular tras su gran actuación como suplente en la jornada pasada, donde participó en el gol decisivo de Jiménez.

Por otro lado, Antonee Robinson sigue siendo duda por lesión de rodilla, y Rodrigo Muniz estará fuera hasta febrero.

Claves del partido: defensa endeble contra contragolpe letal

Este partido enfrenta a un Tottenham muy vulnerable en defensa y a un Fulham que sabe replegarse y golpear en el momento justo. La fragilidad de los Spurs en su propio estadio, combinada con el oportunismo ofensivo del Fulham, puede generar un partido muy cerrado, intenso y con nervios desde el arranque.

La batalla estará en el mediocampo, donde la presión, los errores y la gestión del ritmo marcarán el rumbo del resultado final.

Pronóstico Tottenham vs Fulham

Con un Tottenham desgastado por el calendario europeo, cargado de bajas importantes y con un pésimo rendimiento como local, y un Fulham que llega con confianza tras su último triunfo, el empate luce como el escenario más probable.

Pronóstico final: Tottenham Hotspur 1-1 Fulham.

Last modified: noviembre 29, 2025