Palmeiras vs LDU EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Libertadores 2025

COM ALMA E CORAÇÃO, O TIME DA VIRADA VENCEU MAIS UMA VEZ! A HISTÓRIA FOI ESCRITA E ESTAMOS EM NOSSA SÉTIMA FINAL DE @LIBERTADORESBR! JAMAIS DUVIDE DO PALMEIRAS! 💚🤍



🏆 Palmeiras 4×0 LDU-EQU

⚽ Sosa, Bruno Fuchs e Raphael Veiga (2x) pic.twitter.com/wBRXy55AAR — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 31, 2025

La Copa Libertadores 2025 llega a un punto decisivo este 31 de octubre, cuando el Palmeiras reciba en el Allianz Parque a LDU Quito, con la misión casi imposible de remontar un 3-0 en contra para alcanzar la final del torneo continental.

Un reto monumental para el Verdao

El conjunto dirigido por Abel Ferreira afronta el desafío más grande de su temporada. Los brasileños fueron superados de principio a fin en la ida disputada en Quito, donde LDU aprovechó la altitud y su eficacia ofensiva para dejar la serie prácticamente sentenciada.

La derrota cortó una buena racha del Palmeiras y evidenció un bajón de forma, ya que el equipo no gana desde hace tres encuentros: cayó ante Flamengo, empató sin goles con Cruzeiro y fue goleado por los ecuatorianos.

El Verdao, uno de los clubes más poderosos de Sudamérica, busca su tercer título continental en cinco años, pero necesita una noche perfecta: marcar tres goles sin recibir ninguno para forzar los penales.

Ferreira no podrá contar con Paulinho, Lucas Evangelista ni Weverton, mientras que Aníbal Moreno es duda. Las esperanzas ofensivas recaen en Vitor Roque y José López, goleador del certamen, quienes deberán liderar una remontada épica en São Paulo.

LDU, cerca de otro sueño continental

El equipo ecuatoriano, dirigido por Tiago Nunes, llega con ventaja y confianza. Tras eliminar a Botafogo y São Paulo, los “Reyes de Copas” ecuatorianos demostraron que pueden competir de igual a igual ante los gigantes brasileños.

Aunque no contarán con el expulsado Bryan Ramírez ni con los lesionados Alejandro Cabeza y posiblemente Lisandro Alzugaray, la figura del boliviano Gabriel Villamil, autor de dos goles en la ida, será clave para cerrar la serie.

Pronóstico: Palmeiras 2-0 LDU Quito (Global: 3-2 para LDU)

Palmeiras tiene la jerarquía y el apoyo de su gente para ganar en casa, pero todo apunta a que LDU Quito resistirá y sellará su boleto a la final de la Libertadores 2025.

Last modified: octubre 30, 2025