Bolonia vs Inter EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Supercopa de Italia 2025

El Inter de Milán afronta un nuevo reto en la Supercopa Italiana con la misión clara de volver a la final y dejar atrás la amarga derrota sufrida ante el AC Milan en la edición pasada. Los nerazzurri se medirán al Bolonia este viernes 19 de diciembre en Arabia Saudí, en un duelo que promete intensidad y goles.

Inter llega líder y con confianza

El conjunto dirigido por Cristian Chivu aterriza en Riad en un gran momento a nivel local. El pasado fin de semana recuperó el liderato de la Serie A tras vencer 2-1 al Genoa, alcanzando los 33 puntos en 15 jornadas. En liga, el Inter ha ganado 10 de sus últimos 12 partidos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del campeonato italiano.

Eso sí, no todo es positivo para los nerazzurri. El técnico no podrá contar con piezas importantes como Francesco Acerbi, Matteo Darmian y Denzel Dumfries, mientras que Hakan Calhanoglu apunta a perderse también esta semifinal. Aun así, el Inter mantiene una plantilla profunda y con recursos suficientes para competir al máximo nivel.

Bolonia, rival incómodo y con argumentos ofensivos

El Bolonia llega a la Supercopa con una dinámica algo irregular, pero con motivos para creer. Aunque perdió ante la Juventus el fin de semana pasado, el equipo se mantiene sexto en la Serie A y antes de esa derrota acumulaba 12 partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones.

Además, los rossoblù saben lo que es vencer al Inter: lo hicieron en su último enfrentamiento directo en abril, un antecedente que alimenta la confianza. No obstante, el Bolonia también llega con bajas sensibles, ya que no estarán disponibles Martin Vitik, Nicolò Casale, Lukasz Skorupski ni Remo Freuler.

Un partido abierto y con goles

El escenario neutral del Estadio Universitario Rey Saud elimina cualquier ventaja local, lo que suele traducirse en partidos más abiertos. Los antecedentes respaldan esta idea: nueve de los últimos 13 enfrentamientos entre ambos equipos han tenido goles de los dos lados.

El Inter cuenta con Lautaro Martínez como principal referencia ofensiva, mientras que el Bolonia tiene en Riccardo Orsolini a su jugador más peligroso. Además, los nerazzurri solo han mantenido su portería a cero en cuatro de sus últimos 12 encuentros, lo que refuerza la expectativa de un duelo con anotaciones en ambas áreas.

Pronóstico Bolonia vs Inter

Pese a las bajas, el mejor momento colectivo del Inter y su capacidad ofensiva lo colocan como favorito para avanzar a la final, aunque no sin sufrir.

Pronóstico final: Bolonia 1-2 Inter

Goleadores esperados: Riccardo Orsolini (Bolonia) y doblete de Lautaro Martínez (Inter).

Se espera un partido atractivo, con emociones para los aficionados neutrales y un Inter que, con autoridad, dé un paso más hacia el título.

Last modified: diciembre 19, 2025