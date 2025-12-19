Written by: diciembre 19, 2025 Ligas Europeas

Newcastle vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Premier League 2025-26

Chelsea vs Newcastle

El Chelsea buscará meter presión en la parte alta de la Premier League cuando visite al Newcastle United este sábado en St James’ Park. Un triunfo temprano podría dejar a los Blues a solo cinco puntos del líder Arsenal y a dos del Aston Villa, en una jornada clave en la pelea europea.

Chelsea recupera confianza y solidez defensiva

Los de Enzo Maresca llegan en buen momento tras cortar una racha negativa con una victoria 2-0 ante Everton y asegurar su pase a semifinales de la EFL Cup tras vencer 3-1 al Cardiff City. Pedro Neto volvió a ser decisivo, alcanzando cinco goles en la Premier League, cuatro de ellos como visitante.

Más allá del ataque, el gran respaldo del Chelsea está en defensa: ocho porterías a cero esta temporada, la mejor marca del campeonato junto al Arsenal, con cinco en sus últimos siete partidos de liga.

Moisés Caicedo regresa tras suspensión, aunque Estêvão y Liam Delap siguen fuera por lesión.

Newcastle: fuerte en casa, frágil atrás

El Newcastle atraviesa problemas defensivos, encajando goles en nueve partidos consecutivos de liga, una racha inédita bajo Eddie Howe. Las lesiones complican aún más el panorama: Dan Burn estará fuera varias semanas y Tino Livramento terminó tocado en la EFL Cup.

Aun así, los Magpies suelen crecer en casa. Han marcado dos goles en cada uno de sus últimos cinco partidos como locales y mantienen un promedio goleador notable en St James’ Park.

Nick Pope y Jamaal Lascelles podrían reaparecer, mientras que Lewis Miley apunta a ser titular ante la falta de laterales.

Pronóstico Newcastle vs Chelsea

Según el superordenador, el Newcastle parte con ligera ventaja:

  • Victoria Newcastle: 42%
  • Victoria Chelsea: 31.4%
  • Empate: 26.6%

Se espera un duelo equilibrado, donde la solidez defensiva del Chelsea chocará con la fortaleza local del Newcastle, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

