Liverpool vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 Premier League 2025-26

Anfield será el escenario de uno de los duelos más esperados de la temporada en la Premier League, cuando Liverpool reciba al Manchester City este domingo, con el respaldo de la mitad roja de Merseyside y también del norte de Londres. Aunque los Reds llegan cuatro puestos y ocho puntos por debajo del equipo de Pep Guardiola, ambos conjuntos presentan un registro idéntico en sus últimos seis partidos de liga: una derrota, cuatro empates y una sola victoria, reflejo de la irregularidad que ha marcado el inicio de 2026.

Así llega Liverpool

El equipo de Arne Slot parece haber encontrado un punto de inflexión tras un arranque de año complicado. Luego de cuatro empates consecutivos y una dolorosa derrota ante Bournemouth, Liverpool firmó una actuación contundente al vencer 4-1 al Newcastle United, demostrando nuevamente su capacidad de reacción. Desde el inicio de la temporada 2024-25, los Reds han sumado 28 puntos en partidos en los que comenzaron perdiendo, una de las mejores cifras de la liga.

El momento ofensivo también invita al optimismo en Anfield. Liverpool ha marcado 15 goles en sus últimos cuatro partidos, impulsado por el gran nivel de Mohamed Salah, la creatividad de Florian Wirtz y la efectividad de Hugo Ekitike. Sin embargo, pese a la mejoría, el objetivo de meterse en el Top 5 aún no está asegurado, ya que Chelsea y Manchester United se mantienen por delante, con otros equipos aún al acecho.

Así llega Manchester City

El Manchester City tampoco atraviesa su etapa más sólida. Tras dejar escapar una ventaja de dos goles ante un Tottenham en declive, los Sky Blues han perdido puntos en cinco de sus últimos seis partidos de Premier League, situación que los ha dejado a seis puntos del Arsenal en la lucha por el título. A esto se suma un bajo rendimiento como visitante, sin victorias en sus últimos tres partidos fuera de casa y recibiendo al menos dos goles en cada uno.

Aun así, el equipo de Guardiola viene de eliminar al Newcastle en la Copa EFL, lo que les permitió avanzar a la final en Wembley, y mantiene la motivación de lograr su primer doblete liguero ante el Liverpool, tras la victoria 3-0 conseguida en noviembre en el Etihad.

Claves del partido

Liverpool atraviesa un gran momento ofensivo y suele crecer en Anfield.

Manchester City ha mostrado fragilidad defensiva como visitante.

El desgaste físico del City a mitad de semana puede ser determinante.

Duelo directo entre dos estilos ofensivos que prometen goles.

Pronóstico

Con un Liverpool más agresivo, confiado y respaldado por su gente, y un Manchester City vulnerable fuera de casa, todo apunta a un partido abierto y de alto voltaje. La calidad individual de ambos equipos garantiza emociones, pero el momento anímico puede inclinar la balanza del lado local.

Pronóstico: Liverpool 3-2 Manchester City

Un triunfo vibrante en Anfield que confirmaría el resurgir de los Reds y complicaría aún más las aspiraciones al título del equipo de Guardiola en esta recta del campeonato.

