República Checa vs Dinamarca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Mundial 2026

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¡REPÚBLICA CHECA A LA COPA DEL MUNDO 🔥🔥🔥!



Chequia vence a Dinamarca desde el punto penal y avanza a la Copa del Mundo donde será rival de México#Mundial2026 pic.twitter.com/9dgLHbviNF — Fulbox (@fulboxOficial) March 31, 2026

¡Duelo de titanes en Praga por el sueño mundialista! Este martes, la República Checa y Dinamarca se juegan el todo por el todo en la final del repechaje europeo y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Checos como Daneses buscarán el triunfo que los meta al Grupo A de la Copa del Mundo donde la Selección Mexicana ya los espera.

Los checos vienen de una noche de locura: remontaron dos goles ante Irlanda y sellaron su pase en una tanda de penales cardíaca. Pero ojo, que ese desgaste de 120 minutos les podría pasar factura ante una Dinamarca que llega fresca y demoledora.

El equipo danés, liderado por un Rasmus Højlund que está encendido en Italia, viene de aplastar 4-0 a Macedonia. Los daneses anotan por diversión: ¡llevan 20 goles en sus últimos seis partidos! La defensa checa, que ha sufrido ante rivales de menor peso, tendrá que hacer el partido de su vida si quiere frenar la ofensiva escandinava.

¿Podrá la mística checa en casa obrar otro milagro o Dinamarca hará valer su jerarquía para meterse a la Copa del Mundo?

Nuestro pronóstico: La calidad y la frescura física de los daneses marcarán la diferencia. Gana Dinamarca 2-1 en un partido que se abrirá totalmente en el segundo tiempo. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 31, 2026