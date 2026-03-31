Kosovo vs Turquía EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Mundial 2026

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¡TURQUÍA AL MUNDIAL 2026 🔥🔥🔥!



Solitaria anotación de Kerem Akturkoglu fue suficiente para que Turquía cumpla con los pronósticos venciendo 1-0 a una aguerrida Kosovo firmando su boleto a la Copa del Mundo 2026.



Quedó definido el Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia… pic.twitter.com/DvquUGxI5s — Fulbox (@fulboxOficial) March 31, 2026

¡El sueño de una nación contra el regreso de un gigante! Este martes, el estadio Fadil Vokrri arderá con la gran final del repechaje europeo entre Kosovo y Turquía y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Kosovo, con poco más de 10 años de existencia como país independiente, busca su primer boleto a una Copa del Mundo, mientras que Turquía quiere volver a clasificarse tras 24 años de ausencia.

Los ‘Dardanianos‘ de Franco Foda están a solo un paso de hacer historia y clasificar a su primer Mundial tras un partido de locura donde eliminaron a Eslovaquia 4-3. ¡La fe en Pristina está más viva que nunca!

Pero el camino no será fácil. Turquía llega con la misión de terminar con una maldición de más de dos décadas. Los dirigidos por Vincenzo Montella demostraron oficio al dejar en el camino a Rumania con un gol solitario de Ferdi Kadıoğlu y hoy quieren reclamar su lugar en la élite mundialista.

Turquía le tiene tomada la medida a Kosovo históricamente, pero en una final de 90 minutos y con el apoyo de su gente, Kosovo ha demostrado que no le teme a nadie.

¿Veremos el debut soñado de los locales o el rugido turco en el Mundial?

Nuestra pronóstico: La experiencia Turca en momentos de presión pesará. Gana Turquía 2-1 en un duelo dramático. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 31, 2026