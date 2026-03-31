Written by: marzo 31, 2026 Selecciones

Kosovo vs Turquía EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Mundial 2026

Kosovo vs Turquía

¡El sueño de una nación contra el regreso de un gigante! Este martes, el estadio Fadil Vokrri arderá con la gran final del repechaje europeo entre Kosovo y Turquía y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Kosovo, con poco más de 10 años de existencia como país independiente, busca su primer boleto a una Copa del Mundo, mientras que Turquía quiere volver a clasificarse tras 24 años de ausencia.

Los ‘Dardanianos‘ de Franco Foda están a solo un paso de hacer historia y clasificar a su primer Mundial tras un partido de locura donde eliminaron a Eslovaquia 4-3. ¡La fe en Pristina está más viva que nunca!

Pero el camino no será fácil. Turquía llega con la misión de terminar con una maldición de más de dos décadas. Los dirigidos por Vincenzo Montella demostraron oficio al dejar en el camino a Rumania con un gol solitario de Ferdi Kadıoğlu y hoy quieren reclamar su lugar en la élite mundialista.

Turquía le tiene tomada la medida a Kosovo históricamente, pero en una final de 90 minutos y con el apoyo de su gente, Kosovo ha demostrado que no le teme a nadie. 

¿Veremos el debut soñado de los locales o el rugido turco en el Mundial?

Nuestra pronóstico: La experiencia Turca en momentos de presión pesará. Gana Turquía 2-1 en un duelo dramático. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: marzo 31, 2026
Suecia vs Polonia Previous Story
Suecia vs Polonia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Mundial 2026
República Checa vs Dinamarca Next Story
República Checa vs Dinamarca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Mundial 2026

Related Posts

Congo vs Jamaica

Congo vs Jamaica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Mundial 2026

Written by: marzo 31, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El camino hacia la Copa del Mundo...

Read More
Bosnia vs Italia

Bosnia vs Italia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Mundial 2026

Written by: marzo 31, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Es el día del juicio final para...

Read More
República Checa vs Dinamarca

República Checa vs Dinamarca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Mundial 2026

Written by: marzo 31, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de titanes en Praga por el...

Read More
Suecia vs Polonia

Suecia vs Polonia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Mundial 2026

Written by: marzo 31, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡La última frontera europea! Este...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *