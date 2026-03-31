Bosnia vs Italia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje Mundial 2026

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¡INCREÍBLE, ITALIA OTRA VEZ ELIMINADO 😱😱😱!



Tras no poder clasificarse en 2018 y 2022, ahora Italia ha quedado eliminado de la Copa del Mundo 2026 de 48 selecciones, tras perder penales ante Bosnia#Mundial2026 #WeAre26 pic.twitter.com/WtYtbd5gul — Fulbox (@fulboxOficial) March 31, 2026

¡Es el día del juicio final para la Azzurra! Este martes, Italia se mete a la caldera de Zenica para enfrentar a Bosnia-Herzegovina por un boleto directo al Mundial 2026 y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tras los fantasmas de Suecia y Macedonia, los italianos están a 90 minutos de redimirse o de hundirse en la crisis más grande de su historia.

Bajo el mando de Gennaro Gattuso, Italia parece haber recuperado el colmillo. Con goles de Tonali y Moise Kean despacharon a Irlanda del Norte en la semifinal, pero hoy el escenario es distinto. Se meten a un estadio hostil, con clima gélido y ante una Bosnia que no tiene nada que perder y todo por ganar.

Bosnia confía en el eterno Edin Dzeko, quien ya demostró ante Gales que su olfato goleador sigue intacto. Los bosnios saben que Italia es vulnerable atrás y buscarán aprovechar el empuje de su gente para dar el golpe del siglo.

¿Podrá Gattuso inyectar su garra mundialista a sus pupilos o Bosnia volverá a dejar a Italia mirando el Mundial por televisión?

Nuestro pronóstico: Será una batalla de dientes apretados que podría irse al alargue. Gana Italia 2-1 en tiempos extra. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: marzo 31, 2026