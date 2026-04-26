Manchester United vs Brentford EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 34 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¡Lunes de Premier League en el Teatro de los Sueños! Este 27 de abril, el Manchester United recibe al Brentford con una misión clara: poner un pie y medio en la próxima Champions League y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Red Devils saben que un triunfo los pondría prácticamente con el boleto a la próxima Champions, mientras que las Abejas también están a un triunfo de meterse a la lucha por competencias europeas.

El efecto Michael Carrick es una realidad; han ganado 8 de sus últimos 12 partidos y vienen de dar un golpe de autoridad venciendo al Chelsea con gol de Matheus Cunha. Una victoria hoy no solo asegura Europa, sino que prácticamente le daría a Carrick el contrato a largo plazo que tanto busca.

Pero no se confíen con el Brentford. Las ‘Abejas’ de Keith Andrews son los reyes del empate, sumando cinco repartos de puntos consecutivos. Son novenos, están a solo dos puntos de zona europea y vienen sin nada que perder. Ojo, que el Brentford ya le ha ganado al United recientemente, aunque nunca lo han hecho en Old Trafford.

¿Podrá el United imponer su calidad o las Abejas picarán en Manchester?

Nuestro pronóstico: Será un partido cerrado, pero la pegada del United en casa marcará la diferencia. Gana el Manchester United 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 26, 2026