Written by: abril 26, 2026 Liga MX Clausura 2026

Cruz Azul vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga MX Clausura 2026

Cruz Azul vs Necaxa

¡Borrón y cuenta nueva en el Estadio Banorte! Este domingo, Cruz Azul recibe al Necaxa en una Jornada 17 que marca el inicio de una etapa inesperada y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La Máquina busca recuperar el camino tras un cambio de timón, mientras los Rayos intentarán despedirse del campeonato con un triunfo, ya sin posibilidades de liguilla.

Tras la salida de Nicolás Larcamón, la directiva ha confiado el timón a un viejo conocido: Joel Huiqui. La Máquina llega en la cuarta posición, pero con una racha de cuatro empates y 9 partidos sin ganar, que ha dejado a la afición con un sabor agridulce. Hoy, la misión es clara: ganar, convencer y recuperar la memoria de triunfo antes de que empiece la verdadera fiesta.

Por el otro lado, el Necaxa llega sin nada que perder. Ubicados en el puesto 13 y ya sin chances de Liguilla, los Rayos vienen a la capital con el único objetivo de amargarle el debut al técnico interino y cerrar el torneo con la frente en alto. Históricamente, el Azteca se les complica, pero en la última jornada cualquier cosa puede pasar. 

¿Podrá Huiqui enderezar el rumbo de la Máquina o Necaxa dará la sorpresa final?

Nnuestro pronóstico: La sacudida en el banquillo despertará al equipo. Gana Cruz Azul 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 25, 2026
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