Tottenham vs Everton EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 38 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¿Milagro en Londres o un descenso histórico para los Spurs? ¡La última jornada de la Premier League se vive al rojo vivo con el Tottenham jugándose la vida entera ante el Everton! Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El equipo de Roberto De Zerbi no pudo amarrar la salvación a mitad de semana y llega a este partido final con el agua hasta el cuello, estando solo dos puntos por arriba de la zona roja.

El Tottenham sabe perfectamente que un solo punto en casa les asegura mantenerse en la Premier League la próxima temporada, pero la presión en el estadio va a ser brutal. A mitad de semana cayeron 2-1 ante Chelsea dejando ir la oportunidad de salvarse.

Enfrente está el Everton de David Moyes, un equipo que ya no pelea por puestos europeos pero que saldrá sin complejos a buscar una victoria de orgullo. Los Toffees quieren repetir la dosis de enero del año pasado cuando vencieron a los de Londres, mientras que los Spurs confían en hacer pesar su casa para evitar la catástrofe.

Además, el Everton llega con 6 partidos sin ganar intentando romper esa racha en este final de temporada.

Los pronósticos ven un partido sumamente tenso donde el Tottenham saldrá a buscar el resultado desde el primer minuto para no depender de nadie más. Para ti, ¿quién se lleva este encuentro? ¿Consiguen los Spurs la salvación o el Everton da la sorpresa?

Nuestro pronóstico: Los Spurs harán valer su localía y su mejor en esta recta final de la temporada ante un Everton que no se juega nada. Vemos ganando a los locales 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 23, 2026