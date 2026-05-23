Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Boxeo 2026

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El mundo de los deportes de contacto vivirá una noche histórica este sábado en Egipto. Las imponentes Pirámides de Giza serán el escenario de un combate que parece salido de un videojuego: Oleksandr Usyk defenderá su cinturón mundial del CMB ante la leyenda del kickboxing Rico Verhoeven en una batalla de pesos pesados que tiene paralizado al planeta.

Por un lado está uno de los mejores boxeadores técnicos de la era moderna. Del otro, un auténtico monstruo físico acostumbrado a destruir rivales en el kickboxing. Técnica contra poder bruto. Precisión contra explosividad. Una pelea que promete emociones desde el primer segundo.

Usyk quiere mantener su legado invicto

El campeón ucraniano llega como favorito gracias a su experiencia, inteligencia táctica y uno de los mejores desplazamientos sobre el ring que se han visto en la división de peso pesado.

Oleksandr Usyk mantiene un récord impecable de 24 victorias y viene de derrotar por nocaut a Daniel Dubois en apenas cinco asaltos. Antes de eso, logró consolidar su legado venciendo en dos ocasiones a Tyson Fury, algo que terminó de colocarlo entre los más grandes de su generación.

Su capacidad para leer peleas y ajustar sobre la marcha será fundamental ante un rival mucho más grande físicamente.

Rico Verhoeven quiere dar la sorpresa más grande del año

Aunque apenas tiene experiencia en el boxeo profesional, Rico Verhoeven no deja de ser uno de los peleadores más temidos del planeta.

El neerlandés domina el mundo del kickboxing desde hace años y llega con una ventaja física brutal sobre Usyk, superándolo por más de veinte kilos. Su pegada es devastadora y el propio Verhoeven ya advirtió que si logra conectar limpio, el campeón podría irse a la lona.

La gran incógnita será cómo se adapta a las exigencias técnicas del boxeo profesional frente a un maestro absoluto del ring.

Técnica vs poder: el gran choque de estilos

La pelea tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los eventos más mediáticos del año. Usyk probablemente intentará mover la pelea, desgastar a su rival y aprovechar su velocidad para evitar intercambios innecesarios.

Mientras tanto, Verhoeven buscará acortar distancia y convertir cada intercambio en una guerra física donde su potencia pueda marcar diferencia.

El peligro estará presente durante los doce rounds.

Pronóstico Usyk vs Verhoeven

La diferencia técnica en boxeo entre ambos parece demasiado grande para ignorarla. Rico Verhoeven tiene tamaño, fuerza y explosividad, pero enfrentará a uno de los peleadores más inteligentes y completos de toda la era moderna.

Si Usyk logra sobrevivir a los primeros rounds y evitar golpes limpios, el desgaste físico y la experiencia deberían inclinar la balanza claramente a su favor.

Nuestro pronóstico:

Oleksandr Usyk derrotará por nocaut a Rico Verhoeven en los últimos cuatro asaltos para mantener su reinado invicto en los pesos pesados.

¿Cuál es tu pronóstico para esta pelea histórica en Egipto?

Last modified: mayo 23, 2026