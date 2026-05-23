América vs Spirit EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final CONCACAF W Champions Cup 2026

Liga MX Femenil

¡AMÉRICA CAMPEÓN DE LA CONCACAF 🏆🏆🏆!



En un verdadero partidazo, el América terminó venciendo 5-3 a Washington Spirit en la gran final de la CONCACAF W Champions Cup 2025-26 consiguiendo el primer título internacional en la historia de las Águilas.



Las anotadoras fueron Aylin… pic.twitter.com/6pF7fEQIAa — Fulbox (@fulboxOficial) May 24, 2026

La gloria continental está en juego y Pachuca será el escenario de una final histórica. Este fin de semana, Club América Femenil y Washington Spirit disputan la Gran Final de la Concacaf W Champions Cup 2026 en un duelo que definirá a las nuevas reinas de la región.

Además del prestigio internacional, el premio es gigantesco: el equipo campeón conseguirá su boleto al próximo Mundial de Clubes Femenino, elevando todavía más la tensión y la importancia de este encuentro.

América Femenil llega en el mejor momento de su historia

Las Águilas atraviesan un momento espectacular. El conjunto azulcrema viene de conquistar la Liga MX Femenil y ahora busca coronar una temporada de ensueño levantando también el título internacional más importante de la Concacaf.

En semifinales, el Club América Femenil mandó un mensaje contundente al aplastar 4-1 al NJ/NY Gotham FC, mostrando una ofensiva explosiva y un nivel futbolístico que ilusiona a toda su afición.

La confianza está al máximo y el plantel dirigido por Ángel Villacampa sabe que tiene una oportunidad histórica para consolidarse como el equipo más dominante del momento en la región.

Washington Spirit quiere imponer la experiencia de la NWSL

Pero enfrente estará un rival durísimo. El Washington Spirit llega invicto y con una estructura defensiva que ha sido una auténtica muralla durante todo el torneo.

El conjunto estadounidense sufrió muchísimo en semifinales, pero logró eliminar 1-0 a las CF Pachuca Femenil gracias a su orden táctico y experiencia competitiva.

Los equipos de la National Women’s Soccer League suelen destacar por su intensidad física y disciplina táctica, factores que podrían ser determinantes en una final tan cerrada.

Una final con sabor a choque de potencias

El duelo enfrenta a dos equipos que llegan invictos y en gran momento futbolístico. América representa el crecimiento imparable del fútbol femenil mexicano, mientras que Washington Spirit busca reafirmar el dominio histórico de los clubes estadounidenses en la región.

La localía en Pachuca podría convertirse en un factor importante para las azulcremas, aunque la presión también será enorme por la expectativa generada alrededor del equipo mexicano.

Pronóstico América Femenil vs Washington Spirit

Se espera una final sumamente cerrada, intensa y con pocos espacios. Washington Spirit tiene experiencia internacional y una defensa muy sólida, pero el momento emocional y futbolístico del América parece ligeramente superior.

La contundencia ofensiva de las Águilas y el impulso anímico tras conquistar la liga mexicana podrían inclinar la balanza en una noche histórica.

Nuestro pronóstico:

El Club América Femenil derrotará 1-0 al Washington Spirit y levantará el título de la Concacaf W Champions Cup 2026.

¿Cuál es tu pronóstico para esta gran final continental?

Last modified: mayo 23, 2026